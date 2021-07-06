  • BIST 1.395,840
  • Altın 504,56
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

KTİMB Başkanı Gürcafer Açıklama Yaptı

» »
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde açıkta işçi çalıştırılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.
KTİMB Başkanı Gürcafer Açıklama Yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde açıkta işçi çalıştırılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Gürcafer, 12.00 ila 16.00 saatleri arasında, açıkta işçi çalıştırılmaması gerektiğini, bunun yanında o saatlerden doğacak iş gücü kaybının daha sonraki saatlere salkıtılarak önlenmesini söyleyerek, “Bu Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülmelidir” dedi.

Gürcafer’in açıklaması aynen şöyle:

“Yıllardır aynı sorunla karşılaşıyoruz ve yıllardır aynı önerileri yapıyoruz, aynı tepkilerle karşılaşıyoruz. Dünya bu işi çoktan aştı. Biz ise her yıl yaz geldiğinde sanki yeni bir şeymiş gibi tartışmaya başlıyoruz. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırılmamasını, bunun yanında o saatlerden doğacak iş gücü kaybının daha sonraki saatlere salkıtılarak önlenmesini bir Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmek suretiyle bu tartışmaya son verilmelidir. Ayrıca bu durum işverenlerin de bu gibi durumlarda ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini kalıcı bir kural olarak bilmeleri bakımından önem arz etmektedir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı06 Temmuz 2021 Salı 15:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu Polis Genel Müdürlüğü’ne Siyah Çelenk Bıraktı06 Temmuz 2021 Salı 15:11
  • Bertan Zaroğlu YDP’den İstifa Etti…06 Temmuz 2021 Salı 15:07
  • TUTDER’in Çöp Torbalarıyla İlgili Ara Emri Başvurusuna YİM’den Onay06 Temmuz 2021 Salı 15:01
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Duyuru06 Temmuz 2021 Salı 14:26
  • Tatar: "Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC"06 Temmuz 2021 Salı 14:16
  • Arıklı istifalar için hayırlı olsun dedi06 Temmuz 2021 Salı 13:52
  • PGM'ye Siyah çelenk! 25 Yıl geçti Adalı'nın katilleri daha bulunamadı!06 Temmuz 2021 Salı 13:28
  • 2011 kişi istifa etti YDP Bölündü, Millet Partisi doğdu!06 Temmuz 2021 Salı 13:17
  • Arıklı: Tüp gaza zam yok!06 Temmuz 2021 Salı 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti