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KTİMB Başkanı Gürcafer, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş için mesaj yayımladı

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
KTİMB Başkanı Gürcafer, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş için mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gürcafer mesajında, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaşamlarını adayan, Lider Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu yıldönümünde kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Gürcafer,  15 Ocak 1984’te hayatını kaybeden Dr. Fazıl Küçük’ün toplumuna önderlik yapmış, birlikte mücadele etmiş değerli bir lider olduğunu kaydetti.

13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Rauf Raif Denktaş’ın ise ömrünü Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

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