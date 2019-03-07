KTİMB Başkanı Gürcafer: “Kadına yönelik şiddeti durduracak adımlar atılmalıdır”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlara katılımları ve temsillerinin arzulanan noktada olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlara katılımları ve temsillerinin arzulanan noktada olmadığını belirtti.

Gürcafer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; kadınların çeşitli alanlardaki temsiliyetinin yetersizliğinin yanı sıra kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konuların hala gündemi meşgul etmesinin kadın haklarında ne ülkenin, ne de dünyanın istenilen noktada olmadığının kanıtı olduğunu kaydetti.

“KKTC’de sadece resmi kayıtlara baktığımızda bile kadın istismarı ve kadına yönelik şiddet konularının ne kadar ürkütücü boyutlarda olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullanan Gürcafer, Polis Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; ülkede son iki yılda 4 binin üzerinde kadına şiddet vakası yaşandığını kaydetti.

Gürcafer sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vakaların bin 955’inin 2017 yılında, 2 bin 50’sinin ise 2018 yılında meydana gelmesi, kadına şiddetin artarak sürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Bu nedenle, yetkilileri kadın istismarı ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ivedi ve kararlı adımlar atmaya çağırır, Birlik olarak bu konuda üzerimize düşen her görevi büyük bir ciddiyetle yerine getirmeye hazır olduğumuzu vurgularız.

Ülke siyasetinde, ekonomisinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda kadınları daha etkin olarak görme arzumuzu yinelerken, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarız.”