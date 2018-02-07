KTİMB, kalite yönetim sistemi ve üye memnuniyeti yönetim sistemi belgelerini aldı

ERÜLKÜ: “BU DÜNYACA KABUL GÖRMÜŞ BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

SAKAR: “SÜREKLİ GELİŞEN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNEMSEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN BU TÜR BELGELER ALMASI ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ISO 10002:2014 Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 belgeleri, KTİMB Merkez Binası’nda bugün düzenlenen törenle, İnspect Belgelendirme adına Başdenetçi Latif Sakar tarafından Birlik Asbaşkanı Meriç Erülkü’ye takdim edildi.

ERÜLKÜ: “BU DÜNYACA KABUL GÖRMÜŞ BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

Erülkü, buradaki konuşmasında, ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014’ün dünyaca kabul görmüş kalite yönetim sistemi olduğunu kaydederek, sistemin beklentilerin, ihtiyaçların ,mevzuat şartlarının karşılanmasını ve üye memnuniyetinin arttırılmasını öngördüğünü anımsattı.

Erülkü, emeği geçenlere teşekkür ederek, belgelerin kuruma hayırlı olmasını diledi.

SAKAR: “SÜREKLİ GELİŞEN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNEMSEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN BU TÜR BELGELER ALMASI ÖNEMLİ”

Başdenetçi Latif Sakar ise, bu tür belgelerin hizmetleri kaliteli, güvenilir, kontrol edilebilir ve sürekli gelişen bir yapıya kavuşturduğunu belirtti.

Sakar, sürekli gelişen ve müşteri memnuniyetini önemseyen kurum ve kuruluşların akreditasyona tabii bu tür belgeler almasının önemine işret etti.

Konuşmaların ardından ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 belgeleri KTİMB Asbaşkanı Meriç Erülkü’ye takdim edildi. KTİMB Genel Sekreteri Erdim Oras ise Başdenetçi Latif Sakar’a birlik adına plaket verdi.