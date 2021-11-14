KTİMB: "KKTC Federal Yapının Güçlü Ve Eşit Bir Bacağı Olmaya Hazır"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer 15 Kasım mesajında; Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC’nin 15 Kasım 1983 tarihinden beridir, devlet olabilmenin zeminini oluşturan birçok alanda gelişme kaydettiğini mesajında Kıbrıs sorununa da işaret eden Cafer Gürcafer, KKTC’nin federal yapının güçlü ve eşit bir bacağı olmaya hazır olduğunu söyledi.

KKTC’nin 38 yıldır Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığının teminatı olduğuna vurgu yapan Gürcafer, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım” dedi.