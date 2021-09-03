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KTİMB KTSO’nun başlattığı prim desteği mücadelesine destek belirtti

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) prim desteği hususunda yapmış olduğu açıklamaya ve başlattığı mücadeleye tam destek belirtti
KTİMB KTSO’nun başlattığı prim desteği mücadelesine destek belirtti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) prim desteği hususunda yapmış olduğu açıklamaya ve başlattığı mücadeleye tam destek belirtti.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, “İnsanlarımızı ve işletmelerimizi birbirine düşürecek popülist girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Ekonomi bir bütündür ve tüm işletmelerimiz eşit derecede kıymetlidir.

Seçme ve sektörler arası tercihler toplumu böler. Bölünmeye değil birlikteliğe ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, prim desteği hususunda Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO)’nun yapmış olduğu açıklamaya ve başlatılan mücadeleye tam destek belirttikleri kaydedildi

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