KTİMB: Nitelikli İşçi Sorunu Çözülüyor

Firmalardan talep edilen ve taahhüt edildiği özelliklerden uzak vasıfsız işçi sorunu; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Restorancılar Birliği’nin (Res-Bir) ortak projesi ile çözüme kavuşturuluyor.

Bu proje doğrultusunda talep edilen işgücünün aranan vasıflara haiz olup olmadığı, geleceği ülkede teste tabi tutularak ve uygun vasıfta ise sertifikasyon merkezleri tarafından sertifikalandırılıp ülkemize getirilmesi sağlanacak. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bir süredir 3. Dünya ülkelerinden getirilmeye çalışılan işçilerin, firmalar tarafından talep edilen niteliklere ve vasıflara haiz işçiler olmadıkları, talep edilen ve taahhüt edildiği özelliklerden uzak vasıfsız işçiler oldukları hususunun bilgilerine

getirildiğini söyledi.



Öte yandan firmaları kullanarak ülkeye gelen bahse konu işçilerin, firmaların bilgisi dışında yoğun bir biçimde Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan geçtiklerini veya geçme girişiminde bulunduklarını anlatan Cafer Gürcafer, bu durumun iş kaybının dışında, uluslararası camiada da KKTC’nin insan kaçakçılığı merkezi olarak anılmasını ve dolaylı olarak hem ülkemize hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne uluslararası camiada sıkıntı yarattığını dile getirdi.



Gürcafer, bu nedenle, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması için yapılan müracaatların değerlendirilmesi ile nitelikli eleman tedariki ve insan kaçakçılığına da geçit vermemek için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ve Restorancılar Birliği’nin (Res-Bir) devlet ile istişare halinde yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu.



KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Hayata geçirilen bu proje doğrultusunda talep edilen işgücünün aranan vasıflara haiz olup olmadığına geleceği ülkede teste tabi tutularak ve uygun vasıfta ise sertifikasyon merkezleri tarafından sertifikalandırılıp ülkemize getirilmesi sağlanacaktır” dedi.