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KTİMB yetkilileri Canaltay'ı ziyaret etti

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Asbaşkan Erdim Oras, KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi (Yazman) Yağmur Özyalçın ile (Faal üye) Burçin Döveç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’a nezaket ziyaretinde bulundu.
KTİMB yetkilileri Canaltay'ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Asbaşkan Erdim Oras, KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi (Yazman) Yağmur Özyalçın ile (Faal üye) Burçin Döveç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; İnşaat sektörünün geliştirilmesi, sektörde ara eleman yetiştirilmesi ve Yapı İşleri İhalelerinde Uygulanan Esaslar ve Usuller Tüzüğü değişikliği, 18/1998 ve 19/1998 Sayılı Müteahhitler Birliği ve Encümen Yasaları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile İnşaat Encümeni’nin birlikte yürütmesi gereken projelerin takvimlendirilip hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Olumlu bir havada geçen görüşmede en erken zamanda yeniden bir araya gelinmesi konusunda hemfikir olundu.

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