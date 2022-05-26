KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 21 Mayıs 2022 tarihinde, cumartesi günü yapılan 17. Olağan Genel Kurulu ile göreve gelen yeni Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını dün, KTİMB Merkez Binası’nda gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Buna göre yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu:

Başkan Cafer Gürcafer

Asbaşkan Erdim ORAS

Yazman Yağmur ÖZYALÇIN

Sayman Ceyhun TUNALI

Faal Üye Burçin DÖVEÇ

Faal Üye Erdoğan BEKİROĞLU

Faal Üye Taşkın ÜREL

Yedek Üye Erim KANLIADA

Yedek Üye Serkan AMCA

Denetleme Kurulu:

Ahmet ARABACIOĞLU

Okan RECAİOĞLU

Onur Kurulu: