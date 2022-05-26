KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 21 Mayıs 2022 tarihinde, cumartesi günü yapılan 17. Olağan Genel Kurulu ile göreve gelen yeni Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını dün, KTİMB Merkez Binası’nda gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.
Buna göre yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
- Başkan Cafer Gürcafer
- Asbaşkan Erdim ORAS
- Yazman Yağmur ÖZYALÇIN
- Sayman Ceyhun TUNALI
- Faal Üye Burçin DÖVEÇ
- Faal Üye Erdoğan BEKİROĞLU
- Faal Üye Taşkın ÜREL
- Yedek Üye Erim KANLIADA
- Yedek Üye Serkan AMCA
Denetleme Kurulu:
- Ahmet ARABACIOĞLU
- Okan RECAİOĞLU
Onur Kurulu:
- Cahit KAYA
- Mehmet KAHVECİ
- Musa Türker SÖNMEZLER
- Taner YOLCU
- Yakup Engin TEL
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