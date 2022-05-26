  • BIST 2.427,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3702
  • Euro 17.5647
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

» »
KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı
KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 21 Mayıs 2022 tarihinde, cumartesi günü yapılan 17. Olağan Genel Kurulu ile göreve gelen yeni Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını dün, KTİMB Merkez Binası’nda gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Buna göre yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu:

  • Başkan Cafer Gürcafer
  • Asbaşkan Erdim ORAS
  • Yazman Yağmur ÖZYALÇIN
  • Sayman Ceyhun TUNALI
  • Faal Üye Burçin DÖVEÇ
  • Faal Üye Erdoğan BEKİROĞLU
  • Faal Üye Taşkın ÜREL
  • Yedek Üye Erim KANLIADA
  • Yedek Üye Serkan AMCA

Denetleme Kurulu:

  • Ahmet ARABACIOĞLU
  • Okan RECAİOĞLU

Onur Kurulu:

  • Cahit KAYA
  • Mehmet KAHVECİ
  • Musa Türker SÖNMEZLER
  • Taner YOLCU
  • Yakup Engin TEL

     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir26 Mayıs 2022 Perşembe 12:13
  • Ataoğlu, Kahramanmaraş’tan Gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti26 Mayıs 2022 Perşembe 12:12
  • Hakedişlerini alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere bir ay süre tanındı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor26 Mayıs 2022 Perşembe 12:03
  • TÜK yemlik arpa bedellerini ödemeye başladı26 Mayıs 2022 Perşembe 11:52
  • Süt bedelleri ödeniyor26 Mayıs 2022 Perşembe 11:46
  • Erhürman: Çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyorlar!26 Mayıs 2022 Perşembe 11:22
  • Memur-Sen: Ünal Üstel hükümeti meşrudur26 Mayıs 2022 Perşembe 11:19
  • KKTC Tarım ve doğal kaynaklar bakanlığından duyuru26 Mayıs 2022 Perşembe 10:40
  • KIB-TEK’te görev değişikliği26 Mayıs 2022 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti