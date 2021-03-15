  • BIST 1.559
  • Altın 418,913
  • Dolar 7,5377
  • Euro 8,9963
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

KTİMB’den turizm emekçilerinin eylemine destek

» »
Pandemi nedeni ile yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları için geçtiğimiz hafta Girne’de eylem yapan turizm emekçileri, bugün saat 11:00’de Lefkoşa’da da eylem yapacak.
KTİMB’den turizm emekçilerinin eylemine destek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, turizm emekçilerinin, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemi selamladıklarını kaydetti, turizm emekçilerinin haklı eylemine KTİMB olarak destek belirtti.

Pandemi nedeni ile yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları için geçtiğimiz hafta Girne’de eylem yapan turizm emekçileri, bugün saat 11:00’de Lefkoşa’da da eylem yapacak.

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde saat 10.30’da toplanan turizm emekçileri 11:00’de City Royal Otel’in önünden geçerek Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyecek.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİAD Turizm Sektörünün İvedilikle Ve En Doğru Şekilde Açılabilmesi İçin Turizm Bakanı Ataoğlu’na Önerilerde Bulundu15 Mart 2021 Pazartesi 11:22
  • KAMUSEN, 14 Mart Tıp Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı15 Mart 2021 Pazartesi 11:06
  • Üstel: 10 gün içerisinde ev karantinasına geçeceğiz15 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları bugün başladı15 Mart 2021 Pazartesi 09:53
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak15 Mart 2021 Pazartesi 09:30
  • Tulga:Kıbrıslı Türkler Fakirleşip Mülksüzleşecek15 Mart 2021 Pazartesi 09:22
  • Kamuda örgütlü 4 sendika bugün 2 saatlik uyarı grevi yapacak15 Mart 2021 Pazartesi 09:21
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 15 Mart Pazartesi )15 Mart 2021 Pazartesi 09:09
  • Tandoğan Yalkut yazdı...15 Mart 2021 Pazartesi 08:05
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!15 Mart 2021 Pazartesi 08:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti