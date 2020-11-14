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KTKD: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz”

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KTKD: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz”
KTKD: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz”

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesini taçlandırdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Meclis’te oybirliği ile kuruluşunun 37. yıl dönümünü, “daha güvenli ve devletimizi yaşatma inanç ve kararlılığı ile” sevinçle kutladığını kaydetti.

Dernekten yayımlanan mesajda, “Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı seçiminde federasyon modellerine hayır, egemen bağımsız iki devletin varlığına evet” dediği belirtilerek, “Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu iradesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığını net şekilde gösterdiği” ifade edildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Kıbrıs Türkü’nün kararlı iradesi, Cumhuriyet Bayramımızın önemini güçlendirmiş, egemenliğimizin ve güvenli geleceğimizin yolundaki engelleri aşma koşullarını yaratmıştır. Kıbrıs Türk halkının siyasi tarihinin en büyük direnişinin yarattığı güçlü zeminde, Kahraman Kıbrıs Türk Mücahitlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs’ta Türk varlığının kesin güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması kesin biçimde önlendi ve bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin siyasi sınırlarıyla coğrafyası belirlendi, millî çıkarlarımız korundu ve Kıbrıs istikrarlı bir barış ve huzur adası haline getirildi…

Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca yorulmadan, bıkmadan, geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a sonsuz şükranlarımızı sunar, rahmetle ve özlemle anarız. Eseri sonsuza kadar yaşatılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yılını onurla ve en güçlü duygularımızla kutluyoruz.”

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