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KTKOD , klasik severlerin sağlığı için 2020 Sezonunu Noktaladı

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Kıbrıs Türk Klasik otomobil derneği (KTKOD) 2020 sezonunu noktaladıklarını açıkladı.
KTKOD , klasik severlerin sağlığı için 2020 Sezonunu Noktaladı

Kıbrıs Türk Klasik otomobil derneği (KTKOD) 2020 sezonunu noktaladıklarını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre , Koronavirüs salgını nedeniyle klasik severleri daha fazla risk altına almamak adına bu sezonu tamamlamayı uygun gördüklerini ve yeni sezon için hazırlanmaya başlandığı belirtildi.

“KTKOD , klasik severlerin sağlığı için 2020 Sezonunu Noktaladı ”

   Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Başkanı Burçin Aliusta, bir açıklama yaparak derneğin 2020 faaliyetlerini tamamladıklarını belirtti.Koronavirüs salgını nedeniyle klasik severleri daha fazla risk altına sokmamaya karar verdiklerini , 11 faaliyet olarak açıklanan sezonu ,  yaz mevsiminde yaptıkları 4 faaliyetle tamamladıklarını söyledi .Başkan Burçin Aliusta sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama şöyle ;

 

‘’ Değerli klasik sever dostlarımız ve dernek üyelerimiz. “Siyah Plakalılar”...

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlıklı koşulların ve hayat şartlarının oluşmadığı bu ortamda faaliyet yapmayı , sizlerin sağlığını daha fazla riske atmamayı ve risk altına sokmamak adına bu yılki faaliyetlerimizi noktaladığımızı belirtmek isterim. Mart ayında başlamayı planladığımız derneğinizin 15.kuruluş yılındaki onbir faaliyetlik takvimizi bir nebze de olsa yaz ayında gerçekleştirdiğimiz 4 faaliyetin ardından sezonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Eylül ve Ekim aylarında yapmayı düşündüğümüz klasik otomobil rallilerimizi , sponsorlarımızın hazır olmalarına rağmen iptal ederek , 2020 sezonumuzun perdelerini kapatmayı uygun gördük. Bu vesile ile bizlere bu olağanüstü şartlarda destek verip katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza , değerli basın mensubu dostlarımıza ve siz klasik severlere , bizlere inanıp yanımızda olan katılım göstererek kalabalık katılımlarla yaz organizasyonlarımızı dolu dolu geçmesini sağlayan herkese bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Umarız ki 2021 yılı , daha sağlıklı koşullarda , hayatın normal şartlara dönmesini ve yine derneğimize yakışır şekilde birbirinden değerli faaliyetlerimizi hep birlikte gerçekleştirmeyi ümit ederiz.

Bizler yeni sezonumuz ile ilgili olarak çalışmalarınıza başlamış bulunmaktayız. Ses getirecek organizasyon ve girişimlerle Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği farkıyla siz “Siyah Plakalıları “ bir araya getirmeyi , klasiklerimizi yollarda ve meydanlarda sergilemeyi , hep birlikte ilkleri yaratarak örnek olmak için şimdiden heyecan ve sabırısızlık içinde çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Siz klasik sever dostlarımız da bu kış mevsimini en iyi şekilde değerlendirerek, klasiklerinizin bakımını ve restorasyonunu tamamlamanızı  , yeni sezona pırıl pırıl değerli klasiklerinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Yeni sezonda sizleri birçok süprizler bekliyor...

Etkinliklerimize başlamak, renksiz günleri geride bırakmak için tekerleklerimizi cirileyeceğiz, sergilerle klasik araçlarımızı herkese göstereceğiz, pistlerde hünerlerimizi ortaya koyacağız,güzel ülkemizi yine hep birlikte gezerek tekrar keşfedeceğiz”.

2020’nin acısını hep birlikte yeni sezonda çıkarmak üzere şimdilik sağlıkla kalın ... ‘’

#ktkod #siyahplakalılar #birbaşkadırbenimklasiğim

Konuyu bilginize getirir saygılar sunarım.

 

Burçin ALİUSTA

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği

Başkan

 

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