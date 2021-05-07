KTMMO: Sorumlu Resmi Kurumlardır

Bildiriye göre:

Ülkemizi can güvenliği açısından tehdit eden Pandemi konusu dünyadaki çözümü müteakip ortadan kalkacaktır. Bu konuda yapabileceğimiz en doğal korunma usulü de maske, mesafe ve hijyen olduğu sağlıkçılar tarafından da tavsiye edilmektedir. Diğer tehdit ise trafik güvensizliğidir. Bu konuda resmi kurumlar maalesef bilimsel açıklama yapamamışlardır. Bu nedenle de trafik güvensizliği riski ve sürekliliği Pandemi konusundan daha ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan Açıklamalarda;

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Resmiye Canaltay Hanımın yaptığı açıklamada 322 km yol yenilemesi yapılacağı konusundaki açıklamalar Trafikte Güvenlik için gerekli tedbirleri içermediği gibi acil yerine getirilmesi gereken şartlar da değildir. Böyle bir bütçe mevcut ise kriz döneminde turizm ve restoran segmentine destek olarak kullanılması daha faydalı olacaktır. AB regülasyonlarına göre yapacaklarını iddia ettikleri 66 veya 107 nokta denetimini öncelikle KKTC’deki mevcut araçların sahip olduğu gerçek duruma göre tespit etmeleri gerekir. Makina Mühendisleri Odası’nın yaptığı çalışmada sadece ağır kusur nedeni olabilecek 98 denetim noktası vardır. Dolayısı ile AB mevzuatını robot gibi alıp KKTC’de uygulatmak mevcut trafik ile doku uyuşmazlığı yaratacak ve ciddi şekilde ilave karmaşa/problem yaratacaktır.

21.09.2019 Tarihinde, Sn. Kemal Bağzıbağlı Beyin direktifi ile Odamızın yaptığı “trafikte yasal mevzuatlar tamamlanıncaya kadar alınması gereken acil önlemler“ listesi hazırlanarak Sn. Tolga Atakan’a sunulmuştur. Bu teknik hususlar o dönemde Polis Genel Müdürlüğü yetkili müdürünün de bulunduğu toplantıda tartışılarak uygun bulunmuştur. Bu toplantıda Polis Genel Müdürlüğü’nü temsilen bulunan Sn. Hüseyin Çete Bey de trafik güvenliği konusunda alınması gereken tedbirlerden mühendislik alanlarına giren tedbirler için mutlaka makina mühendislerinin önerilerinin dikkate alınması gerektiğini toplantıda beyan etmişti. Trafikte iyileştirme yapılmak isteniyorsa gerçek durum ve olması gereken (çağdaş ülkelerdeki) durum mukayesesi yapılarak tedbirler belirlenmelidir. Bu durumda Sayın Bakana ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi zaman mefhumu olmadan sunmaya hazırız.

Polis Departmanı personel zaafiyeti olduğunu beyan ederek çarpışmaların büyük oranda aşırı süratten kaynaklandığı konusundaki açıklaması da maalesef teknik olarak geçerli nedenler değildir. Araç sınıfları, kategorileri, boyutları, ağırlık tanımları, Azami ağırlık tanımı, durabilme (asgari negatif ivme ) yetenekleri, asgari yardımcı fren sistemleri belirlenmeden ve uygulanması için gerekli mevzuat hazırlanmadan aşırı sürat suçundan bahsetmek mümkün değildir çünkü bu standartlar olmadan aracın trafiğe çıkması ASLA GÜVENLİ DEĞİLDİR ve bunun sorumlusu resmi kurumlardır.

Trafikte Güvenlik için gerekli asgari mevzuat yasallaşmak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. Ayni zamanda yasal süreç tamamlanana kadar da mevcut yasa ve tüzüklerle trafikteki araçların uyumsuzluk listesi de Bakanlığa 21.09.2019 Tarihinde gerekçeleri ile birlikte verilmiştir. Bu durumda hiç istemeyiz ancak uçak kazası gibi ağır faciaya neden olabilecek şekilde ülkemizde ciddi trafik çarpışması riski vardır. Bu risklerden dolayı meydana gelebilecek faciada bu bilgileri bakanlığa verdiğimizi açıklayacağız ve bakanlıkta bu konuda hatası eksikliği olmadığını ispat etmek zorunda kalacaktır. Sayın Bakan tekrardan bilmelidir ki ülkemizin trafik güvenlik sorunun çözümünde en önemli paydaşı Makina Mühendisleri Odası’dır ve biz bu kamusal sorumluluğumuzu her fırsatta yerine getirdik. Geç kalmadan Trafik nasıl iyileştirilmesi gerekirse el birliği ile iyileştirelim. İnsanlarımız ölmesin. Tehlike vardır.

Saygılarımızla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a)

Ayer YARKINER

Oda Başkanı