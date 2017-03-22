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KTMMOB 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla “Su Sempozyumu” düzenledi

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KTMMOB 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla “Su Sempozyumu” düzenledi
Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla “Su Sempozyumu” düzenledi.

KTMMOB Konferans Salonu’nda bugün yapılan sempozyum gün boyu sürecek.

11 bildirinin sunulacağı ve gün boyu uzmanların birçok başlıkta konuşma yapacağı sempozyum bu sabah saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başladı.

KTMMOB Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman açılışta söz aldı.

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KTMMOB Ahmet Hüdaoğlu, suyun geçiş dönemiyle ilgili protokolde yazan 1 yıllık sürenin neredeyse dolmak üzere olduğunu kaydederek, “Bu sürenin sonunda eğer birileri bize ‘siz hiçbir şey yapmadınız, çalışmadınız, onunun için böyle yapıyoruz’ derse, deme noktasına gelirse bu mücadeleyi kaybederiz ve suyun koladan farkı kalmaz. Onun için iktidar ve muhalefet bu konuya odaklansın, çözümler basittir. İrade koymanın dışında hiçbir eksiğimiz yok” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, su konusunda planlamanın önemine işaret ederek, “Biz de bu düşünceyle KTMMOB ile güzel bir çalışma başlattık. Sonuçlarını da aldık ama esas yapmamız gereken büyük çalışmanın başındayız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, suyun yönetilmesinin devletin olduğu kadar yerel yönetimlerin de sorumluluğu olduğunu kaydederek, “KTMMOB Başkanı bazı iddialar ortaya koydu, ben buna katılmıyorum. Bir işi yapabilmek için o konuda yetkiniz olması lazım. Bu, bizim ülkede mümkün değil” dedi.

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin kaynaklarının sınırlı olduğuna işaret ederek, “Gelen suyu da, yağan suyu da, çıkan suyu da doğru kullanmak önemli. Bunun için bütünlüklü çözümlere ihtiyaç var. Süratle bunun üzerine odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede 10 yılladır hakim olan düşüncenin yıkılmasının kolay olmadığını ifade ederek, “Bu zihniyet yıllardır bize ‘siz yapamazsınız’ telkininde bulunuyor. Eğer bu zihniyet hakim olursa bilelim ki yenileceğiz. ‘Evet yapabiliriz’ demeyi öğreneceğiz. Bunu önce kendimize söyleyeceğiz, sonra da muhataplarımıza” ifadesine yer verdi.

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