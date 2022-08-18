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KTMMOB Başkanı Adanır'dan Hasan Sadıkoğlu'na "Şaka gibi, çok kötü bir şaka Belediye Başkanı"

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"Belediye başkanı “Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi” deyişine, şaka gibisiniz diyorum; çok kötü şaka!"
KTMMOB Başkanı Adanır'dan Hasan Sadıkoğlu'na "Şaka gibi, çok kötü bir şaka Belediye Başkanı"

İşte Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, ölümlü iş kazası ile ilgili olarak Belediye Başkanı’nı bende aradım ve bana da iş kazası olan binanın kaçak olduğunu belirtmişti.

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun inşaatla ilgili basına yaptığı açıklamayı okuyorum, bir daha okuyorum ama okuduğuma inanmıyorum!

Belediye başkanı “Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi” deyişine, şaka gibisiniz diyorum; çok kötü şaka!

Bir belediye başkanı, kendi belediye sınırları içerisinde 21m (yaklaşık 7 kat) yüksekliğinde bir inşaatı denetlemekten ve yasaları uygulamaktan kaçınacak; dönüp yayınlanmış olan Emirname’nin kalkmasından bahsedecek, başka bir yasal uygulama olmasaydı diyecek…..

O zaman neymiş? Bir Belediye Başkanı yasal sorumluluklarını bilmesi gerekiyormuş.

Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası, madde3; Hiçbir kimse, yetkili makamdan (Belediye) ruhsat almadıkça;

(a) Yol açamaz veya inşa edemez;

(b) Bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz veya izin veremez veya mevcut bir binayı yıkamaz,…..

İnşaat ruhsatını imzalama ve izni verme yetkisi olan, Belediye Başkanı, inşaat kaçak diyor….….

Fasıl 96’ya göre, inşaatı denetleme yetkisi, inşaat Ruhsatını veren Belediye’de olur (inşaat ruhsatı olmadığı için proje müellifleri de devrede yok)

Soruyorum;

İnşaat Ruhsatı, Yapı Denetimi olmayan ve sorumluluk alanınız içerisinde 21m yükselmiş bir yapıya, (ileride tamamlanması halinde) oturma/yaşama izni (Final Approval) nasıl vereceksiniz….

ŞAKA GİBİSİNİZ! KÖTÜ BİR ŞAKA!

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