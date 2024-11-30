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KTMMOB Başkanı Seran Aysal'dan deprem açıklaması

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KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, dün Akdeniz'deki depreme yönelik yaptığı açıklamada, etkin yapı denetim sisteminin uygulanmasına vurgu yaptı. vurgusu yaptı.
KTMMOB Başkanı Seran Aysal'dan deprem açıklaması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, dün Akdeniz’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı yaptı.

Seran Aysal, “Deprem, büyüklüğü ve etkileri bakımından tarihte aynı bölgede olan yüzlerce depremden bir yenisi olarak kayıtlara geçecektir. Doğal ve engellenemez olaylardan biri de şüphesiz ki depremlerdir” ifadelerini kullandı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, “Unutmamalıyız ki afet; doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun olarak yürütülen altyapı çalışmalarının, şehirleşmenin ve başta yapılaşma olmak üzere bütünüyle ilgili yanlış uygulama ya da kullanım kusurları sebebiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlardır” açıklamasını yaptı.

Adamızın da deprem kuşağında olduğunu ifade eden Aysal, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ülkemizin de içinde bulunduğu yakın coğrafyamızda doğal olarak yeniden yaşanması beklenen depremlerde (ve diğer doğa olaylarında), can ve mal kaybı yaşanmadan hayatlarımızı idame ettirme yolunun; toplumsal bilincin yerleşmesi, şehirlerin ve mevcut yapı stoğumuzun risk analizlerinin yapılması, doğal riskleri dikkate alan ve bilime dayalı yaşam alanlarının planlanmasından başlayarak, yapıların tasarım-uygulama-mesleki denetim (vize) süreçleriyle devam eden, yapı malzeme üretiminde standart oluşturmak ve etkin yapı denetim sisteminin uygulanması ile mümkündür.”

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