KTMMOB, Dünya Su Günü nedeniyle bilimsel bir toplantı düzenliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Dünya Su Günü nedeniyle Çarşamba günü bilimsel bir toplantı düzenliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki su sorunlarının ne denli önemli olduğunun her zaman vurgulandığı gibi gerek atık suların, gerekse yağmur sularının potansiyel su kaynakları açısından ne denli stratejik olduğunun da gündeme getirilerek sorgulanacağı bu toplantı KTMMOB salonunda gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler’in organize ettiği Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir bir yönetime odaklanmasını sağlamak amacıyla kutlanıyor.

2017 yılının temasını “Su ve Atıksu” olarak seçen Birleşmiş Milletler, bu seçimle “su ve atık su” teması altında kullanıma sunulan ve kullanımdan dönen sular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini hedefliyor.

(AK/FEZ)