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KTMMOB eski Başkanlarından Yönetim Kurulu’na tam destek

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KTMMOB eski Başkanlarından Yönetim Kurulu’na tam destek
KTMMOB eski Başkanlarından Yönetim Kurulu’na tam destek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanlar, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yönelik yaşanan süreçte birlik Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına ve aldığı kararlara tam destek belirtti

KTMMOB eski Başkanlarından Yönetim Kurulu’na tam destek

Ülkenn en köklü meslek örgütlerinden biri olan KTMMOB’da, 1960 tarihinden günümüze görev yapmış Genel Başkanların katılımı ile önceki akşam  birlik binasında bir toplantı gerçekleştirildi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın daveti ile yapılan toplantıya, Kurucu Genel Başkan Hakkı Atun, Reşat Acar, Tamer Gazioğlu, Bektaş Göze, Kadri Fellahoğlu, Hüseyin İnan, Ahmet Hüdaoğlu, Selcan Akyel ve Seran Aysal katılım gösterdi.

Adanır toplantıda, UBP-DP-YDP hükümetinin KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne sunması sonrasında gelişen süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Söz konusu iki yasa ile ilgili yaşanan süreçte birlik Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalara ve aldığı tüm kararlara tam destek belirttiklerini dile getiren KTMMOB’un önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanlar, KTMMOB’nin daha güçlü bir şekilde devamlılığı amacıyla yapılacak çalışmalarda her türlü göreve de hazır olduklarını vurguladılar.

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