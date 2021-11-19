KTMMOB, ETEK ile görüştü

KTMMOB iki toplumlu iletişim ve ortak çalışma komitesi, pandemi sürecinde ara verilen yüz yüze toplantılarının ilkini ETEK’te yaptı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Güney Kıbrıs’taki meslek örgütü Bilim ve Teknik Odası (ETEK) arasında oluşturulan iki toplumlu iletişim ve ortak çalışma komitesi, pandemi sürecinde ara verilen yüz yüze toplantılarının ilkini ETEK’te yaptı.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal ve ETEK Başkanı Constantinos Constanti’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, komitenin yeni dönem çalışma programı için görüş ve öneriler, toplumsal ve mesleki konular ele alındı. Toplantıda ayrıca, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ekonomi ve iki toplumun birlikte yapabileceği çalışmalar gibi konularda da görüşler paylaşılarak birlikte hareket olasılıkları değerlendirildi.

Açıklamada, komite koordinatörleri tarafından mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı üzerine, gerek kuzey, gerekse güneydeki tecrübelerin organize edilecek eğitim seminerleri ve teknik ziyaretlerle paylaşılması için program çalışmasının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.