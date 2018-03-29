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KTMMOB EUROCODES eğitimleri başlıyor

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KTMMOB EUROCODES eğitimleri başlıyor
KTMMOB EUROCODES eğitimleri başlıyor

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Avrupa Birliği’nin Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamında Eylül 2016’da yürütmeye başladığı iki yıllık “Proje Yönetimi ve EUROCODES kapasite artırımı Projesi”  altında AB İnşaat Tasarım standartları olan EUROCODES standartlarına ilişkin eğitim programı başlıyor.  On gün sürecek olan eğitimler Yaşar Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür EĞİLMEZ tarafından Mart 2018 ile Mayıs 2018 arasında gerçekleşecektir.

Ayrıca, €75,341.48 AB katkısıyla toplam €83,712.75’luk bütçe ile uygulanmakta olan proje kapsamında, eğitime katılanlardan bir çalışma ekibi oluşturulacak ve bu ekibin çalışmaları neticesinde Kıbrıs’ın kuzeyi için bir Eurocodes Kılavuz Kitapçığı hazırlanıp yayınlanacaktır. Eurocodes, inşaat malzemeleri ve mühendislik hizmetleri konusunda AB iç piyasasında olabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak ve ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş referans belgelerdir, ancak uzun vadede AB içerisinde bu kodlarla uyumlu inşaat standartlarına ulaşılması hedeflenmektedir.

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