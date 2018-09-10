KTMMOB Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor

KTMMOBAB İnşaat Tasarım standartları olan EUROCODES standartlarının tanıtılması için Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Avrupa Birliği’nin Eğitimde Değişim ve Yenilik VI hibe programı kapsamında yürüttüğü “Proje Yönetimi ve EUROCODES kapasite artırımı Projesi” altında AB İnşaat Tasarım standartları olan EUROCODES standartlarının tanıtılması için Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor. Seminer, 12 Eylül 2018 Çarşamba saat 18.30’da KTMMOB Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ın sunumu ile gerçekleşecektir.

Eurocodes inşaat malzemeleri ve mühendislik hizmetleri konusunda AB iç piyasasında olabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak ve ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş referans belgelerdir, ancak uzun vadede tüm üye ülkelerin bu kodlara uyumlu inşaat standartlarına ulaşması hedeflenmektedir.