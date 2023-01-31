KTMMOB Eylemi Askıya Aldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, yarın Meclis önünde planladıkları eylemi, Başbakan Ünal Üstel ile yaptıkları görüşmeden sonra askıya aldıklarını açıkladı.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır yazılı açıklamasında, 24 Ocak’ta hükümet partilerine mensup üç milletvekilinin, KTMMOB’nin yetki alanlarını kısıtlayan yasa değişikliği önerisine tepki göstererek eylem kararı aldıklarını hatırlattı.

Bugün Başbakanlık’ta düzenlenen, Başbakan Ünal Üstel, KTMMOB heyeti ve oda başkanları arasında yapılan toplantı neticesinde devlete ait projelerde yaşanan aksaklıkların KTMMOB Yasası kaynaklı olmadığı ve yasal bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı hususunda mutabakat sağlandığını açıklayan Adanır, şunları kaydetti:

“Toplantıda KTMMOB’ye bağlı Odaların Vize Bürolarının devlete ait binalarda mevcut mevzuatlarımıza dayalı denetimlerin faydalarından bahsedilirken, bu denetimlerin; yapıların sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağladığı, yerel değerlerin ve iş gücünün korunması adına KTMMOB ve Planlama İnşaat Dairesi gibi kurumlara sahip çıkılması yönünde hemfikir olunmuştur.

Uzun süren müzakereler sonucunda, yarın yapılması planlanan eylemimizin askıya alındığını üyelerimiz ve tüm kamuoyuna duyururuz.

KTMMOB olarak yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve kültürel özelliklerine, iklim şartlarına uygun, halkımızın güvenliğini gözeten yapıların hayat bulması için yapılan ve yapılacak tüm projelerde yasalar çerçevesinde iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu belirtiriz.

Eylem hazırlık sürecinde ilk günden itibaren KTMMOB’yi sahiplenerek yanımızda olan üyelerimize, bize desteğini beyan eden tüm sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, siyasi partilere ve halkımıza mücadeleye verdikleri demokratik katkıdan ötürü teşekkür ederiz.”