KTMMOB Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin uygulamaları yargıya taşıyacak

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), hükümetin “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin uygulamalarını yargıya taşıma kararı aldı.

Yazılı açıklama yapan Başkanı Seran Aysal, “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin hükümetin tavrını eleştirerek, yapılanın, “bölgenin plansız olarak talanına davetiye çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” savundu.

Aysal, “Hükümet eğer ülkeyi plansız yönetmeyi gündemine almışsa bunu vakit kaybetmeden kamuoyuna açıklamalıdır. KTMMOB, devlette keyfiliğe yer olmadığına ve hukuk devletinde her türlü devlet işlerinin yasal zeminde gerçekleşmesi gerektiğine inanmaktadır. Hükümeti topluma ve ülkeye geri dönülmez, telafisi imkansız zararlar vermekten kaçınmaya, belirsizliği ortadan kaldıracak kararlar üretmeye ve vakit kaybetmeden asli görevlerinin gereği olan planlı yaşam yönünde irade göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmar Planı’na konu bölgelerin belediyeleri olmak üzere, muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin de yaşananlara sessiz kaldıkları ve gerekli tepkileri vermedikleri sürece plansız kent ve plansız yaşama destek vermiş olacaklarını ileri süren Aysal, ortaya çıkacak sonuca hükümetle birlikte ortak olacaklarını savundu.

Seran Aysal, KTMMOB’nin hükümetin “yasal zeminden uzaklaşan, kamunun yararına olmayan bu kararlarını ve uygulamalarını, toplum menfaatinin korunması, gayrı yasal uygulamalardan kaçınılması, bilimsel akıl ve yönlendirme ışığında 3 yıl boyunca verilen emeğin heba edilmemesi” adına yargıya taşıyacağını kaydetti.