KTMMOB Genel Başkanı Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), emirnameler konusunda tüm tarafların hassas davranması, yaptıkları açıklamaların toplumsal ayrışmaya yol açmamasına özen göstermesi ve dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Aysal yazılı açıklamasında, yıllardır ülkenin planlama yapılmadan yönetildiğini ve bunun sonucu olarak plansız yapılaşmasının getirdiği geri dönülemez sorunlara yol açıldığını ifade etti.



Yaşam kalitesini artırabilmek, doğal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkabilmek, sağlıklı ve güvenli sosyal yaşam alanları oluşturabilmek, bölgelerin demografik yapısını koruyabilmenin ancak planlı kentlerle mümkün olabileceğine işaret eden Aysal, şöyle devam etti:



“İMAR PLANLARI TAMAMLANMALI”



“O nedenledir ki KTMMOB, yıllardır ülkemizin her bölgesindeki imar planlarının tamamlanması talebinde bulunmakta, talep edildiğinde ise destek ve katkı vermektedir. Planlama yapılırken en hassas konu; şüphesiz belli zümrelerin beklentilerinin karşılanması değil, toplumsal sahiplenmenin olduğu, merkezine; doğal zenginlikleri geleceğe taşımayı, insanımızın ülkemize yabancılaşmamasını ve bu topraklarda tutunabilmesini sağlayacak, kamu yararını ve bilimi alacak şekilde planlama yapabilmektir.”



“KUTUPLAŞMAYA YOL AÇACAK SÖYLEMLER ÜZÜCÜ”



KTMMOB Başkanı Aysal, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı oluşturma sürecinde önce belediyeler ardından katkı ve destek veren paydaşlar tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarına dair değerlendirmelerin yine emirname sürecinde olduğu gibi toplum içinde kutuplaşmaya yol açacak söylemlerle tartışmaya başlandığını görmekten üzüntü duyduğunu belirtti.



Geçmiş yıllardaki tecrübelerine dayanarak; direkt ya da dolaylı olarak planlama üzerinde etkin olmak isteyen kişilerin ortaya çıkarak hedefine ulaşmak için girişimlerde bulunacağını ifade eden Aysal, şunları kaydetti:



“Hatta başlamıştırlar bile. Birliğimize bağlı Şehir Plancıları Odası Başkanımızın bir televizyon programında verdiği mesaj, halen nasıl bir çıkarımda bulunarak yazıldığını anlamadığımız bir şekilde kamuoyuna farklı yansıtılmıştır. Bu durum yetmezmiş gibi, Şehir Planlama Dairesi imzası ile yapılan kamuoyu bilgilendirmesiyle üyelerimizin isimleri, adeta belli çevrelere hedef gösterilmiştir. Bu durum kabul edilemezdir ve bu yanlıştan vakit kaybedilmeden dönülmesi gerekmektedir. KTMMOB; bağlı odalarının ve üyelerinin yanındadır.



Özetle, bu konuda tüm tarafların hassas davranması, yaptıkları açıklamaların toplumsal ayrışmaya yol açmamasına özen göstermesi ve dikkat etmesi gerekmektedir. Tartışmanın, sürecin zemini dışında devam etmesinin topluma ve plana faydası olmayacaktır.



Son olarak; oluşturulmak istenilen ortam ile bilim ve ülke gerçeklerinden uzak, kültürümüz ve doğamızın yok edilmesine yol açacak plansız kentleşmenin yapılabileceğini düşünen varsa yanılmaktadır. KTMMOB her zaman, ülkemizde kamu yararı ve toplumsal fayda için mücadele saffında yer alacaktır.”