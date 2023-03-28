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KTMMOB Güzelyurt Belediyesi’ni ziyaret etti

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KTMMOB Güzelyurt Belediyesi’ni ziyaret etti
KTMMOB Güzelyurt Belediyesi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır ve beraberindeki heyet bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Görüşmede inşaatların denetlenmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Birlik Başkanı Tunç Adanır, inşaatların denetlenmesiyle ilgili yapılan kontrollük sistemi ile ilgili Özçınar’a bilgi aktararak, yapı denetimi ve güvenliğiyle ilgili belediyeler ile birlikte işbirliğinin geliştirilmesi yönünde görüş belirtti.

KTMMOB Yasası (Değişiklik) Önerisi, İmar Yasası (Değişiklik) Tasarısı, İmar Planları ve inşaatların kontrol edilmesi konularının ön plana çıktığı görüşmelerde, Belediyeler Yasası kapsamındaki yeniden yapılanmanın nasıl yürütüleceği tartışıldı.

Ziyarette Genel Sekreteri Nazife Yılmaz, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu,  Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi, Hasan Karaoğlan, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Kızıldere de hazır bulundu.

 

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