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KTMMOB: Hükümet “HUKUKSUZLUĞU ve KAOS YARATMAYI” ilke edindi!

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Hükümetin, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” emirnamesini kaldırma aşamasında olduğu yoğun bir şekilde gündemimize getiriliyor.
KTMMOB: Hükümet “HUKUKSUZLUĞU ve KAOS YARATMAYI” ilke edindi!

Hükümet “HUKUKSUZLUĞU ve KAOS YARATMAYI” ilke edindi!

Hükümetin, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” emirnamesini kaldırma aşamasında olduğu yoğun bir şekilde gündemimize getiriliyor.

Geçmiş Hükümetler döneminde hazırlatılan İmar Planı, Resmi Gazete’de yayınlanması engellenerek yürürlüğe girememiştir. Bu nedenle 2019 yılında yayınlanan ve yürürlükte olan emirnameyi, yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti ile kaldırma niyetinde olan hükümet, toplumsal çıkarları ve öncelikleri ön planda tutmaktansa “Hukuksuzluğu ve Kaos Yaratmayı” ilke edinmiş gibi şahsi menfaatleri ön planda tutan politikalarla bu topraklara iyileşmesi imkansız yaralar açmakta ısrar ediyor!

Önce İmar Planını yayınlamamakta direniyor, sonra yayınlanmış olan emirnameyi, ali-cengiz oyunları ile yürürlükten kaldırmaya çalışıyorsunuz!

Bu Hukuksuzluk değil de nedir?

Siz halkınıza böyle mi örnek oluyorsunuz?

Ülkedeki meslek odaları ve sivil toplum örgütleri hükümeti hak ve hukuk temelinde, deyim yerindeyse “doğru yola getirmek adına” dava açıyor ve ara emri alıyor. Buna rağmen hükümetin bu ısrar ve inadını anlamak mümkün değil!

Halkına hizmet veremeyen, örnek olamayan ve yönetmekten çok yönetilmeyi tercih eden bu HÜKÜMET, hukuksuzluk ve kaos yaratacak uygulamalara ısrarla devam etmeye niyetli.

Yaratılması planlanan gayrı yasal geçici ortam ile ruhsat almayı bekleyen inşaat dosyalarını ruhsatlandırılacak belediye başkanlarının yetkileri var mı?

KTMMOB ve Meslek Odaları olarak yapılan yanlışlarınızın karşısında durmaya, toplumsal çıkarları ve halkın önceliklerini ön planda tutarak mücadele etmeye KARARLIYIZ!

Tunç ADANIR

Genel Başkan

KTMMOB

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