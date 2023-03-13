  • BIST 5.314,79
  • Altın 1149.065
  • Dolar 18.9646
  • Euro 20.2615
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

KTMMOB, hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı aldı

» »
KTMMOB, hükümetin sözünü tutmayarak “İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi”ni geri çekmediğini, her iki yasa değişiklik önerisi geri çekilene kadar hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı alındığını açıkladı.
KTMMOB, hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı aldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), yaptığı yazılı açıklamada, KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi ile İmar Yasası (Değişiklik) Önerisi geri çekilene kadar, hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı aldığını duyurdu. 

Hükümetin kendilerine verdiği sözü tutmadığını kaydeden birlik, tüm belediyelerle başlattıkları iş birliği ve çalışmalara devam edeceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yaptığı yazılı kamuoyu açıklaması şöyle;

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Değişiklik Yasa Önerisi, Hükümeti oluşturan partilere mensup 3 milletvekili tarafından imzalanarak 24 Ocak 2023 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesi ile başlayan ve 30 Ocak 2023 tarihinde Başbakan ile yapılan görüşme neticesinde yasa önerisinin geri çekileceği sözü verilip, Başbakanlık web sayfasında resmi olarak yayınlamasıyla; birçok sivil toplum örgütü, sendikalar ve siyasi partilerin katılımı ile düzenleyeceğimiz eylemi askıya almamızla devam eden süreçte; resmi kanallardan yayınlanarak duyurulan 'Verilen Söz' halen yerine getirilmiş değildir.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile tüm ülke olarak yaşadığımız acılar devam ederken aynı Hükümet 7 Şubat 2023 tarihinde, İmar Yasası (Değişiklik) Önerisi’ni Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmiştir. Bu iki yasa önerisinin KTMMOB’ye bağlı Odalardan hiçbir görüş alınmadan, deyim yerinde ise Yangından Mal Kaçırırcasına Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmesinin yanlışlığı, deprem kuşağında olan ülkemizde hazırlanmış olan yasa değişiklik önerilerinin toplumumuza ileride çok zararlar verebileceği, bu iki yasa önerisinin geri çekilmelerinin Toplumsal Sorumluluk gereği olduğu konusunda, gerek Başbakanlık, gerekse Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerde "bilimsel verilerle" anlattık.

KTMMOB olarak bizlerin ve oluşan kamuoyunun hassas olduğu konunun Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen 'her iki yasa değişiklik önerisinin aynı anda geri çekilmesi' halinde, Meslek Odaları olarak üzerimizde 'Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen yasa değişiklik önerisi' baskısı olmadan, belirlenen sürelerde imar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelere başlayabileceğimizi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı’nda yapılan toplantılarda belirtmiş olmamıza ve Hükümetin resmi yollarla verdikleri sözlerine rağmen 3 Mart 2023 tarihinde sadece İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekmiş olması kabul edilemezdir.

'150 İNŞAAT MÜHENDİSİ HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN OKUL BİNALARINI İNCELEDİ'

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden itibaren KTMMOB’ye bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere tüm muhatap odalarımız ile birlikte, afet durumlarına ilişkin Hükümete her konuda teknik bilgi ve destek tarafımızdan sağlanırken, İnşaat Mühendisleri Odamıza bağlı 150 üyemiz hiçbir karşılık beklemeden çok kısa bir süre içerisinde ülkemiz genelinde okul binalarının depreme karşı dayanıklılıkla ilgili bilimsel gözlem ve tespitleri tamamlayıp, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’ne sunmuştur.

Bundan sonraki süreç Hükümetin bu binalarla ilgili siyasi kararlarla alacağı acil tedbirlerin uygulanması aşamasına kadar getirilmiştir.

Yaşanan tüm süreçler böyleyken, KTMMOB olarak mesleki ve toplumsal sorumluluğumuz gereği; teknik hizmetlerimizle (deprem ile ilgili alınacak tedbirler, Belediyeler Değişiklik Yasası ile ilgili inşaatlarda oluşturulacak kontrollük sistemi, güvenli ve sağlıklı binalarla ilgili çalışmalar vb.) tüm Belediyelerle başlattığımız iş birliğimize ve çalışmalarımıza devam edeceğimizi; 

Her iki yasa değişiklik önerisini geri çekmeyerek; toplumsal sorumluluklarının farkında olup olmadıkları konusunda kendilerini sorgulatan hükümetin çalışma davetlerine, her iki yasa değişiklik önerisi geri çekilene kadar katılmama kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşırız.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Hükümetin çalışma davetlerine katılmayacağız"13 Mart 2023 Pazartesi 13:07
  • Tatar adadan ayrıldı13 Mart 2023 Pazartesi 13:07
  • Meclis Heyeti, Bahreyn’de PAB Toplantısının Açılışına Katıldı…13 Mart 2023 Pazartesi 11:45
  • Atın Çifte Atması Sonucu Başını Parke Taşlarına Vurdu! Yoğun Bakımda13 Mart 2023 Pazartesi 11:10
  • Yeni Kıbrıs Derneği KTOEÖS ve KTÖS’ü Ziyaret Etti13 Mart 2023 Pazartesi 10:53
  • Ortaylı’dan “Kıbrıs Davamız” söyleşisi13 Mart 2023 Pazartesi 10:46
  • Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.13 Mart 2023 Pazartesi 10:10
  • Lefkoşa'da İki Toplumlu Konser Düzenleniyor13 Mart 2023 Pazartesi 09:13
  • Erkut Yılmabaşar yazdı.. "Çadırlarda eğitim ve vergi reformu"13 Mart 2023 Pazartesi 09:02
  • Taner Ulutaş yazdı... "Türkiye zor bir seçim virajında"13 Mart 2023 Pazartesi 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti