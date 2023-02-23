KTMMOB ile TDP deprem tedbirlerini ele aldı

Birlik’ten verilen bilgiye göre, Birlik binasında yer alan görüşmede KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ile TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da yer aldı.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır görüşmede yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremi ile birlikte zor bir sürece girdiklerini, Birlik olarak kamuoyuna depremle ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını kaydetti ve “Toplumun bize olan inancı bizi daha da güçlü kılıyor” dedi.

Tunç Adanır, deprem konusunda Devlet, Hükümet, Cumhuriyet Meclisi ve belediyelerle pek çok toplantı yaptıklarını, uzman kişiler olarak doğruları ve yapılması gerekenleri anlattıklarını belirtti.