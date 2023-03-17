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KTMMOB, İmar Yasası değişikliğini Yeşil Barış Hareketi’yle de görüştü

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İmar Yasası’nda yapılacak değişiklikle ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yeşil Barış Hareketi ile bir araya geldi.
KTMMOB, İmar Yasası değişikliğini Yeşil Barış Hareketi’yle de görüştü

Verilen bilgiye göre, toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik, Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi Buket Asilsoy ve Yeşil Barış Hareketi Temsilcileri Doğan Sahir ile İzlem Nizam katılım gösterdi.

İmar Yasası’nda yapılacak değişiklikle ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alınarak sürecin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

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