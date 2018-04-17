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KTMMOB - İMO ile YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Arasında Protokol İmzalandı

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nKTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıile Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Arasında, Ortak Çalışmalar Yapabilmek ve İşbirliğini Geliştirmek Amacı İle İşbirliği Protokolü İmzalandı.
KTMMOB - İMO ile YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Arasında Protokol İmzalandı

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen toplantıda protokole, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal imza koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen protokol imza töreninde, iki kurum arasında bilimsel, toplumsal, akademik, sosyal, mesleki ve eğitim alanlarında güçlü bir  işbirliği yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Seran Aysal “Mühendislik Eğitim Programlarının Kalitesi, Kanıta Dayalı Yaklaşımın Esas Alındığı Akreditasyon Süreci İle Olabilir”
İmza töreni sırasında konuşan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, özellikle ülkemizdeki hızlı Üniversite artışına değinerek üniversite sayısından çok kaliteli eğitimin önemini vurguladı. Mühendislik eğitim programlarının kalitesinin, kanıta dayalı yaklaşımın esas alındığı akreditasyon süreci ile olabileceği inancını belirtti. 
Seran Aysal, "İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze (Asi) Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarının özverili hazırlık ve çalışmalar neticesinde tüm denetimleri başarı ile tamamlayarak TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olmuş ilk deney laboratuvarı olma niteliğini de kazanmıştır” dedi.

Aysal; “Akreditasyonlar Hem Ulusal Hem De Uluslararası Yüksek Saygınlığın Göstergesidir”
Akreditasyonların hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığın göstergesi olduğunu söyleyen Aysal, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün de Almanya’da kurulmuş olan ve kalite geliştirme amacı ile çalışmalarını sürdüren ASIIN (Accreditation Association for Engineering Informatics and Natural Sciences) kurumunun, YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün yaptığı başvuruyu değerlendirerek, hem lisans hem de yüksek lisans programlarının akredite edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Seran Aysal konuşmasının sonunda, Yakın Doğu Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vermek, eğitim sorunlarına katkı sağlamak amacı ile odaya “öğrenci üye” olarak kayıt yapabileceklerini belirtti.

Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş; “Hayal Ettiğimiz Oranda İşbirliği İçin Buradayız”
Yakın Doğu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Şahsım ve mensubu olduğum Üniversite ve Bölümüm adına Oda Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederiz” dedi. 
Bugünkü toplantının güzel bir başlangıç olduğunu söyleyen Gökçekuş, “Hayal ettiğimiz oranda işbirliği için buradayız” dedi.

Profesör Gökçekuş; Sektörü Sorunlarının Çözümünde “İşbirliğinden Güç Doğar, Akademik Bir Kapı Açmak Niyetindeyiz”
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Oda üyelerinin, yeni teknolojik gelişmelerden, yapacağımız çalışmalardan haberdar olması için seminer ve çalıştaylar düzenleyerek katkıda bulunmak en önemli çalışmamız olacaktır diyen Gökçekuş, bu bağlamda İnşaat sektörü sorunlarının çözümünde “işbirliğinden güç doğar, akademik bir kapı açmak niyetindeyiz” dedi.
Profesör Gökçekuş, bu protokol ile artık İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak her atacağımız bilimsel adımda ve düzenleyeceğimiz her ulusal ve uluslararası etkinlikte yanımızda işbirliği yapacağımız önemli ve güçlü bir partnerimiz olacaktır. 
Üniversite ve Bölüm olarak eğitim kalitesine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Profesör Gökçekuş, tüm bölümlerde uluslararası akreditasyon üyelik çalışmalarına büyük önem verdiklerini, ASIIN akreditasyonundan sonra şimdi de MÜDEK akreditasyonu için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca uluslararası yayın konusunda çok önemli mesafe katettiklerini, dünyada ilk 500 Üniversite içine girmek için çalışmalarını hala sürdürdüklerini belirtti.
Odanın akredite olmuş labaratuvarlarından ihtiyaç duyulduğunda yararlanmaya devam edeceklerini belirten Gökçekuş, kurumların bilgi vetecrübe paylaşımları ile güçbirliği yapmalarının önemine değinen Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş, konuşmasının sonunda imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Bu toplantıları periyodik hale getirerek, güzide Odamız ve İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, işbirliğini geliştirmek ve ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm üretmek en büyük hedefimizdir” dedi.

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