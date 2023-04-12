KTMMOB, İnşaat Taşeronları Birliği ile görüştü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni (KTİTB) kabul etti. Görüşmede, inşaatların etkin kontrol edilebilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, KTMMOB’nin inşaatların denetimine yönelik hazırlamakta olduğu yapı kontrollük sisteminin ülke koşullarında en sağlıklı şekilde nasıl hayat bulacağı ele alınırken, taraflar söz konusu sistemin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için toplantılar yaparak görüş alışverişine devam etme kararı aldılar.

KTMMOB binasında bugün yapılan toplantıya, KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır ile Genel Sekreter Nazife Yılmaz ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden Başkan Osman Amca ile Asbaşkan Mehmet Benli katıldı.