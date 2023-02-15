KTMMOB: İskele Long Beach bölgesinde denetimden geçmeyen yapılar var!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, deprem kuşağında olan ülkemizde yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ve izlenecek yöntemlerin bilgilendirilmesi konularında basın toplantısı düzenledi.

Bunun üzerine KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili’nin de katılımları ile Lefkoşa Çağlayan bölgesinde düzenlenen basın toplantısı KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

TUNÇ ADANIR: BİRLİK YASASININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

Adanır öncelikle,Türkiye’de ki ‘asrın felaketi’ olarak anılan depremde, KKTC voleybol kafilesinin içerisinde bulunduğu Adıyaman İsias Otel’e değinerek, “İsias'a giden gönüllü ekipler büyük çaba gösterdi” ifadelerini kullandı.

Toplantıyı gerçekleştirmelerinin sebebinin ise gerek zeminlerle, gerek binalarla ilgili olduğunu dile getiren Adanır, “Öncesinde özellike yakın bir süreçte birlik yasasının değiştirilmesi önemli” dedi.

“KEŞKE VİZENİN ÖNEMİNİ BU ŞEKİLDE VURGULAMASAYDIK”

Vizenin önemli olduğunu, ve denetimin etkin şekilde yapılmasını sağladığından bahseden Adanır, “Keşke bu deprem olmasa, canlar gitmesede bu şekilde vurgulamasak vizenin önemini” şeklinde konuştu.

Mevcut yapının nasıl daha iyi geliştirileceğine bakılması gerektiğinden bahseden Adanır, “Depremin sonrasında halk depremle ilgili sorular soruyor...” dedi.

“HALK BİNALARIN MEVCUT DURUMUNU SORGULUYOR”

Adanır, halkın binaların mevcut durumlarını sorguladığına değindi; “Günlerdir çok yoğun telefonlar alıyoruz karmaşa çok fazla” diyen Adanır, halktan gelen sorulara cevap vermek için toplantıyı gercekleştirdiklerini söyledi.

OĞUZ VADİLİLİ

Oğuz Vadilili, “Acımız çok büyük, bu acıdan ders almak adına elimizden geleni yapacağız” diyerek, depremin felakete dönüşmesinin ve hayatını kaybeden canların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceklerinden bahsetti.

Pazarcık, Kahramanmaraş depremin ardından Elbistan'da ikinci depremin kaydedildiğini dile getiren Vadilili, iki depremin, iki büyük fay hattının senkronize hareket etmesi ile meydana geldiğini kaydetti.

“KKTC ÇOK CİDDİ DEPREM KUŞAKLARININ ETKİSİ ALTINDA”

“Türkiye Cumhuriyeti bu iki fayın etkisiyle batıya doğru hareket etmektedir” şeklinde konuşan Vadilili, KKTC’nin de çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altında olduğunu söyledi.

“Kardeş birliğimiz Kahramanmaraş ile ilgili bir rapor hazırlamıştı. Hükümet, muhalefet liderlerine ve AFAD’a dağıtım yapmıştı” diyen Vadillii, raporda Pazarcık'ta 7,4 bir deprem üretilme kapasitesi olduğunun belirtildiğini ifade etti.

“KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KADER DEĞİLDİ, GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ”

Acilen önlem çağrısı yapıldığını kaydeden Vadilili, Kahramanmaraş'taki depremin kader olmadığını, göz göre göre geldiğini söyledi.

Fayın kırıldığı yere ev yapılmaması gerektiğini kaydeden Vadilili, “Bizim ülkemizde doğu Anadolu fayı, ölü deniz fayı...” dedi.

“BİN YILLARDIR AKTİF OLMAYAN AMA ADAMIZIN ÜZERİNDEN GEÇEN FAY HATLARI MEVCUT”

Vadilili öte yandan, KKTC’yi hilal gibi saran bir de fay olduğundan bahsederek, “Bin yıllardır aktif olmayan ama adamızın üzerinden geçen fay hatları mevcut takipleri yapılmalı” ifadelerini kullandı.

7,5 ila 8,5 aralığında bir depremin olacağının ise aşikar olduğunu dile getiren Vadilili, Tuzla ve Gaziveren Sahil Şeridi'nin problemli zeminleri olduğuna değindi.

Problem olan yerleri veriler ışığında bulduklarını söyleyen Vadili, o bölgelerde depremin daha yüksek şiddetle hissedilebileceğini söyledi.

“ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMAYAN BİNALAR SÜRATLE BELİRLENMELİ”

“O bölgelerde yapılacak inşaatlar veriler ışığında yapılmal” diyen Vadilili, zemin iyileştirmesi yapılmayan binaların ise süratle belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İnşaat yapan insanları zan altında bırakmadıklarını da özellikle belirten Vadilili, tehlikenin varlığından söz ettiklerini söyledi.

GÜRKAN YAĞCIOĞLU

Gürkan Yağcıoğlu, çok üzücü ve acı verici bir olayın arkasında toplandıklarını ifade ederek, “Olay yerine gittim, KKTC vatandaşlarının bulunduğu enkaz en profesyonel çalışmanın yapıldığı enkazdı” dedi.

Bununla gururlandığından bahseden Yağcıoğlu, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu’nun iki bakan olarak olay yerinden ayrılmadan ekiplere yardımcı olduğunu görmenin de kendisini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.

“DAÜ’de bizim KTMMOB’de bizim” şeklinde konuşan Yağcıoğlu, enkaz bölgesine gideceğinde Serhan Şensoy’un kendisini aradığını ve onlarında enkaz bölgesine gitmenin yollarını aradıklarını dile getirdi.

“DAÜ’YÜ YERDEN YERE VURMAK GEREKMEZ”

Yağcıoğlu, “Biz 2 uçuş yaparak, sonrasında ise karayolu ile Adıyaman'a gittik” diyerek DAÜ'yü yerden yere vurmak gerekmediğine vurgu yaptı.

Depremin bir doğa olayı olduğuna değinen Yağcıoğlu, hayatta deprem kadar gerçek bir şeyinde olmadığını söyledi.

“Deprem bir doğal afet değildir, Ne yazık ki birçok şeye hazırlıklı olunmadığı ortaya çıktı” ifadelerini kullanan Yağcıoğlu, Türkiye'de ki birçok binanın depreme hazırlıklı olmadığından bahsederek, hazır olanlarında olduğunu dile getirdi.

"İSKELE BÖLGESİNDEKİ EVLERİN BAZILARINDA ÇATLAKLAR VAR”

Yağcıoğlu, İskele bölgesine ekiplerin gittiğini belirterek, orada ki evlerde bazı çatlaklar olduğunu söyledi.

“İskele Belediyesi, kaç binanın kaçak olduğunu bize bildirsin” ifadelerini kullanan Yağcıoğlu, depremin ardından birkaç gözlem yöntemi olduğunu ancak bunun sadece mühendis ya da mimar bilinmesi halinde yapılabileceğini kaydetti.

“TÜRKİYE'DE YAŞANAN SONUÇ, BURADA YAPILMAK İSTENEN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUCUDUR”

İleri bir tetkik için ise laboratuvar çalışması yapılması gerektiğine işaret eden Yağcıoğlu, “Türkiye'de yaşanan sonuç, burada yapılmak istenen yasa değişikliğinin sonucudur” dedi.

Planlama İnşaat Dairesi üzerinden kamu binalarının gözleme alınması gerektiğinin altını çizen Yağcıoğlu, yıkım gerektiren binanın kararını inşaat mühendisinin yapabileceğini ifade etti.

Yağcıoğlu, deprem etkisi davranışını yorumlayabileceklerinden ve toplumu doğru bilinçlendirmeleri gerektiğinden bahsetti.

“PROJESİ OLANLAR MÜHENDİSİNE BAŞVURSUN, PROJESİ OLMAYANLAR BİZE BAŞVURSUN”

Ayrıca Yağcıoğlu, “Projesi olanlar mühendisine başvursun, projesi olmayanlar bize başvursun” çağrısında da bulundu.

“İSKELE LONG BEACH BÖLGESİNDE MESLEKİ DENETİMİMİZDEN GEÇMEYEN ÇOK FAZLA YAPI VAR”

Yağcıoğlu, İskele Long Beach bölgesinde kendilerinin mesleki denetimlerinden geçmeyen yapıların çok fazla olduğunun önemle altını çizdi.