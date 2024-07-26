KTMMOB: KIB-TEK Yönetim Kurulu’na Çağrı

Neden:

1. KIB-TEK’in üretim kabiliyetine 3.5 yıldan beridir geçerli neden olmadan zarar veriyorsunuz. Zaten düşük kapasite ile çalışıyordu. İyileştireceğinize kötüleştirdiniz.

2. KIB-TEK’in Kamu yararına çalışması için bir gayretiniz yok. Yakıtın tedarikini, makinaların bakımını KIB-TEK Kadrolu personelinin/mühendisinin sorumluluğundan aldınız. Bakımlar için gerekli garanti belgelerini (teminat almıyorsunuz) evsafına uygun yakıt tedariki için teminat almıyorsunuz.

3. Yetkisiz bakımları EÜAŞ kanalı ile ihalesiz yaptırıyorsunuz. Teknecik 8 Santralinin kırılmasının sebebi KIB-TEK kullanma hatası değil bakım-onarım hatasıdır. En yeni makinayı kırdınız ve hiçbir onarım o makinayı güvenli kullanım koşullarına getirmeyecektir.

4. Makinaların kırılma sigortasını yaptırıyorsunuz fakat sadece para ödemeyi beceriyorsunuz. Kırılma halinde onarım bedelini sigortadan talep edecek ‘’Hasar Durum Tespit ve Maliyet’’ Raporunu dikkate almıyorsunuz.

5. Sizin döneminizde KIB-TEK teknik personelin kabiliyetinde olan ve sorumluluğunda da olması gereken EÜAŞ’dan kiralanan makinaların hemen hemen hiç devreye alınmamasına rağmen (2022-2023 yıllarında %3 kadar, 2024 yılında hiç) her ay 110 Bin USD birine haksız yere ve şaibeli ödemeye göz yumdunuz.

6. KALECİK III teminatını almadan sözleşmeyi başlattınız, ek tesisler kurulmadan kira bedelini ödemeye başladınız.

7. Acizlik içerisinde bir yönetim kabiliyetiniz var ve KIB-TEK’i de sizin gibi aciz bırakıyorsunuz. Yakıtınızı birileri tedarik etmiyor diye SIAJ yakarak çevre halkını hunharca zehirlediniz. Emisyonların toprağı zehirlemesine bile sebep oldunuz.

8. Her ay AKSA’ya ödenen faturalardan hanginiz sorumlusunuz? AKSA’ya ödediğiniz miktarlar doğru ise altına imzanızı atınız ki hakkınızda mali ve hukuki soruşturma başlatalım.

9. KALECİK III’ü hanginiz yazdı? Hazır buldunuz ise önünüze kim koydu? Çünkü gelecek nesillerimize ihanet ettiniz.

10. KIB-TEK İyi yönetilirse ve uygun teknolojilerden istifade edilirse, KKTC’de elektrik sorununun giderilebileceğini bilmiyor musunuz?

11. KIB-TEK’e verilebilecek zararı verdiniz. Eğer zerre kadar ülkenizi seviyorsanız gidiniz. Siz gidin, belki sizi oraya atayanlar da gider.

Saygılarımla,

Ayer YARKINER

Oda Başkanı