KTMMOB: KIB-TEK’in güçsüzleştirilerek halk ile karşı karşıya bırakılması kabul edilebilir değil

KTMMOB'dan yapılan açıklamada, EL-SEN'in eylemine destek verilerek, "KIB-TEK’in güçsüzleştirilerek halk ile karşı karşıya bırakılması kabul edilebilir değildir" denildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) ülkenin değerlerinden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun varlığını sürdürebilmesi için gösterdiği kararlılık ve eylemlerine tam destek belirtti.

KTMMOB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK’in de bu süreçte güçsüzleştirilerek halk ile karşı karşıya bırakılması da kabul edilebilir olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Kamu İhale (Değişiklik) Yasası eleştirilerek, toplumsal birlikteliğe çok ihtiyaç duyulan ve çok hassas bir dönemden geçilen bu günlerde, hükümet edenler ülke, halkın menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket etmeye davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok acıdır ki, gelinen süreçte enerji konusunda yıllardır yapılan yanlış uygulamalar sonucunda, dayatmalar ve zorlamalarla toplum aleyhine anlaşmalara ülke olarak imza atmak zemini oluşturulmaya çalışılıyor.

Ülkemizin öz değerlerinden olan ve hassasiyetle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlayan KIB-TEK’in de bu süreçte güçsüzleştirilerek halk ile karşı karşıya bırakılması da kabul edilebilir değildir.

Mevcut hükümetin AKSA’ya çıkar sağlamak amacı ile önermiş olduğu yasal düzenleme çabası ise tamamen tasarlanan oyunun bir parçası olduğunu göstermektedir.

AKSA ile yapılan sözleşmenin bitmesine 1 yıl kala, enerji konusunda devlet politikası olarak akılcıl yatırımlar yapmanın son durağında iken, 15 yıl süre ile mevcut sözleşmenin uzun vadeli ve alım garantili uzatılma girişimi, önümüzdeki süreçte alternatif enerji kaynaklarının yatırım maliyetleri sürekli azalırken ve çevre dostu yakıtlarla üretilen enerji imkanlarının önü kapatılacaktır. Halkını düşünen hükümetler tarafından alınacak karar bu olmamalıdır.”