KTMMOB, “KKTC’de Enerji Krizi” paneli düzenledi

Ülkemizde krize dönüşen enerji konusu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) organizasyonu ile uzman konuşmacıların yer aldığı “KKTC’de Enerji Krizi” panelinde irdelendi. Enerji konusunda yol haritasının ve yön verici adımların belirlenmesi amacıyla düzenlenen panel, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Halka açık bir şekilde yapılan panele, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KTMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Birliğe bağlı Odalardan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sendika ve Sivil Toplum Örgütleri’nden Yönetici ve Üyeler de katılım gösterdi.

ADANIR: KTMMOB’NİN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU GEREĞİ BU PANELİ DÜZENLEMEYE KARAR VERDİK

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır panelin açılışında yaptığı konuşmada, KTMMOB’nin toplum nezdinde teknik, bilimsel ve gerçeklik konularında, güvenilirlik ve danışılacak bir kurum olma özelliği gereği, toplumsal sorumlukları yerine getirerek, enerjiyi doğru zeminde tartışmak adına bu paneli düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Tunç Adanır konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik enerjisinde yaşamakta olduğumuz problemleri çok önceden gören KTMMOB, sıkıntıları sürekli gündeme getirmiş ve bu konuda ilgili uzman kuruluşlarla birlikte çalıştay yaparak, gelecek dönemlere ait alternatif sistemlerle ilgili önerileri kapsayan raporlarını dönemin hükümetlerine sunmuştur. Bunlara rağmen, hazırlanan rapor veya olası tedbirler konusundaki öneriler konusunda herhangi bir adımın atılmaması, bugünkü kaçınılmaz sonu hazırlamıştır.

Ülkemizde elektrik enerjisi başta olmak üzere, bütünlüklü enerji yönetim sistemi bulunmamaktadır. Ülkemizde kısa, orta ve uzun vadeli elektrik ve enerji ile ilgili devlet politikasını oluşturacak, tüm yasal düzenlenmelerin yapılıp ve yönetileceği, bağımsız, yetkilendirilmiş, liyakate göre seçilmiş konusunda uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin içinde etkin yer almasını beklediğimiz Enerji Üst Kurulu Yasası’nın Meclis’te ivedilik alması bizler için önemli bir adım olarak sayılmaktadır. KIB-TEK’in kamusal varlığının daha sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerinde, çağdaş hizmet anlayışı ile acilen düzenlenmesi gerekliliği elektrik enerjisi ile ilgili tüm problemlerin çözümlenmesi adına kaçınılmazdır.”

UZMANLARIN SUNUMU SONRASI İZLEYİCİLERİN SORULARI CEVAPLANDI

KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen’in moderatörlük görevini üstlendiği panelin ilk bölümünde, sırasıyla Ayer Yarkıner (KTMMOB Makina Mühendisleri Odası), Görkem Çelik (KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası), Şahap Aşıkoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı), Hasan Ulaş Altıok (K.T. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası), Aziz Limasollu (K.T. Ticaret Odası) ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) birer sunum gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise izleyicilerin soruları cevaplandı.