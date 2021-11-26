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KTMMOB: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Hukuksuz

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KTMMOB: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Hukuksuz
KTMMOB: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Hukuksuz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan plan olmadığı, içeriğinin değiştirildiği ve Resmi Gazetede yayınlanan planın ise geçerliliği olmadığından işlem yapılmasının suç olacağı ileri sürdü.

Birlik Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanan planın “Hukuksuz bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla yapıldığı” ve” paylaşılmaktan imtina edilen bir plan” olduğu iddia edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun planı onaylayarak, “hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel/zümresel çıkardan” yana taraf olmayı tercih ettiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, İmar Planı’nın birliğin talebine rağmen kendileriyle paylaşılmadığı belirtildi. Başbakan Sucuoğlu’nun imza töreninde paydaşlarla görüşüldüğü açıklamasının gerçekleri yansıtmadığı; bunun yanında sivil toplum örgütleri, üniversitelerle de görüşülmediği ileri sürüldü.

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan plan olmadığı, içeriğinin değiştirildiği ve Resmi Gazetede yayınlanan planın ise geçerliliği olmadığından işlem yapılmasının suç olacağı ileri sürüldü.

Açıklamada, nitelikli tarım arazilerinin üretimden çıkarılması, altyapı yetersizliği, sosyal alanların yetersizliği ve nüfus projeksiyonunun 500 bin mertebesine çıkarılarak 2041 nüfus tahminin 4 katı fazlası yerin imar açılmasının büyük sorunlar olduğuna ve birkaç yıl içerisinde yaşam kalitesini düşüreceğine dikkat çekildi

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