KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Buzlanmaya Dikkat Çekti

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünce Ülkemizde buzlanma ve kar yağma ihtimali olduğu hususunda uyarı yapılmıştır.

Beşparmak dağlarının kuzeyinde bulunan yollarda geceleyin buzlanmanın (güneş battıktan sonra ve güneş görmeyen bölgelerde) ortaya çıkması da kuvvetle muhtemeldir.

KKTC’de ağır hizmet tipi araçların; aşırı yüklenmeleri (imalatında tasarlanan yükten daha fazla yüklenmeleri) ve kötü işletme koşullarında olduğu da bilinmektedir (araç fren standartları ve yol güvenliği standartları çağdaş regülasyonlara uyumlu değildir).

Girne–Lefkoşa–Girne yolu da ağır ticari araçların kullanımına kapalı olmasına rağmen, yoğun olarak ve 50 km/saat hız limiti üzerinde ağır yüklü araçlar tarafından kullanılmakta olduğu da görülmektedir.

Ağır araç sürücülerinin, buzlanma ihtimali olan Dağ yolunda düşük hız ve düşük vites ile kullanmaları, Girne–Lefkoşa–Girne yolunun ise yasak olmasına rağmen, üstelik güvenli hız limitinin de üzerinde kullanan araçların ciddi güvenlik zaafiyeti yaratmasını engelleyecek denetim ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Bu denetim ve kontrollerin yanında yüklü kamyonların özellikle rampa inerken ihtiyaç duyulan zamanda ve mesafede durabilmeleri ve trafikte yaratacakları risklerin asgari seviyede olması için 2’inci vites ve azami 30 km/saat hızda seyir etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Girne–Lefkoşa–Girne yolunun kullanım yasağının da göz önüne alınarak, ağır araç sürücülerinin bu yolu kullanmaları engellenmelidir.