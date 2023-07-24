KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan enerji konusunda imzalanan sözleşmeye ilişkin açıklama

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile özel bir şirket arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, birtakım eleştirilerde bulundu.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner tarafından yapılan açıklamada, “Ülkede elektrikler çatır çatır kesiliyor ve biz her sene AKSA’ya çatır çatır 30 Milyon USD kira ödüyoruz. Kirasını ödediğimiz santrallerin bugün itibarı ile toplam maliyeti 32-40 Milyon USD değerindedir” diyerek, “Yeni imzalanan sözleşme ile, 15 yıl her yıl yatırım maliyetine eşit kira ödeyerek ihtiyaç duyacağımız elektriği de ihtiyaç duyduğumuz zamanda ve miktarda alamayacağız ve bunu da ülkeyi yönetenler bir başarı öyküsü gibi anlatıyorlar” ifadelerini kullandı. Yarkıner, hükümete “kendi halkının ve ülkesinin menfaatini göz ardı ederek bir özel şirkete menfaat sağladığı” eleştirisinde bulundu.

Yarkıner, Ercan’da da elektriklerin kesildiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bunun gerekçesini ülkedeki enerji “üretim kapasitesinin 280 MW, ihtiyacın ise 350 MW” olarak açıkladığına işaret ederek, “Bu bilgiyi kendilerine kim veriyor? Yanlış bilgilendirme neden yapılıyor? Kablo safsatasından istifade edilerek Kıb-Tek’e yatırım engellensin ve AKSA kazanç kapısı devam etsin diye mi bu yanlış bilgiler veriliyor? Bu yanlış bilgilere neden bu bakanlar, hükümet edenler itibar ediyor? Doğruyu ve yanlışı bu yönetenler değerlendiremiyor mu?” diye sordu.

-“Ülkedeki mevcut kurulu güç ile ihtiyaç karşılanabilir durumdadır...”

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner, ülkede fosil yakıtlı santral kurulu gücünün 458 MW, elektriklerin bazı bölgelerde kesik olduğu 24 Temmuz’da saat 11.00’de solar gücün 106 MW/saat, toplam hizmete amade olması gereken kurulu gücün 564 MW olduğunu belirterek, “Peak değer 2 saat süreli 350 MW/saat. Yani ihtiyaç duyulan tüketim için kurulu güç hem yeterli hem de dünya standartlarının üzerinde mevcut kurulu güç ile ihtiyaç karşılanabilir durumdadır. Kapasite yetersiz değil, yönetebilme, planlama ve şeffaf usullerle hizmet edebilme kabiliyeti yetersizdir” dedi.

Yarkıner, “Meclis tartışmalarında enerjiden sorumlu bakanın da Arıklı’nın da 280 MW kurulu güç olduğunu ve ihtiyacın 350 MW’ın da çok üzerinde olacağını savunduklarını” belirterek, “Muhalefet de bu bilgilerin doğru olmadığını ısrarla anlatmıştı. Bu tartışmadan bile ders alıp doğru mu yanlış mı bu bilgiler diye araştırmadılar…” ifadelerini kullandı.

- “Senenin sadece iki ayında ortaya çıkan peak değer için hangi mühendis yıllık 30 milyon USD bedel ile sözleşme yapılmasını onayladı?”

Yarkıner, “Dedikleri doğru bile olsa günde 2 saat eksilen kapasite ihtiyacı için AKSA ile sözleşme yapılmasına hangi teknik rapora istinaden karar alındı?” diye sorarak şöyle devam etti:

“Böyle bir rapor varsa paylaşılmalı. Sağlıklı bir mühendis böyle bir rapor imzalamaz. Senenin sadece iki ayında ortaya çıkan peak değer için hangi mühendis yıllık 30 milyon USD bedel ile AKSA ile sözleşme yapılmasını onayladı? Böyle bir belge var mı, yok mu? Peki, senede sadece 2 ayda 2 veya 3 gün için yaşanan 350 MW/Saat olduğu belirtilen peak değer için imzalanan sözleşmenin alım garantisi aynı mı, yıllık kira bedeli fizible mı? Bunun fizible olduğunu teyit eden ekonomist raporu var mı? KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak bu ihtiyaç için bu kira sözleşmesinin uyumlu olmadığını, bu nedenle kamusal zarara rağmen AKSA kazancı için fahiş bir bedel ile sözleşme yapıldığı kanaatindeyiz, nedenini KIB-TEK’i yönetenler bir gün mutlaka açıklamak zorunda kalacaklar.”

Yarkıner, havaalanına ilişkin olarak ise, “Havaalanları güvenlik açısından son derece katı uluslararası regülasyonlara tabidir” diyerek, Bakan’a havaalanının donanımının yeterli güvenlikte olduğunu belgelemesi, teknik taahhüt ve uygunluk belgelerini halkla paylaşması çağrısında bulundu.