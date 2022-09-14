KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan Otobüs Kazası İle İlgili Açıklama

Okul Otobüslerinin Güvenliği ve Standartları Nedir ?

2017 yılında Dağ yolunda meydana gelen feci trafik kazasında bir okul otobüsü sürücüsü ve 2 öğrenci hayatını kaybetmişti. O dönemde ziyaret ettiğimiz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanına otobüslerin ve okul otobüslerinin standartları hakkında bilgilendirme yapmıştık, Bakan da bilgilendirmemizden çok memnun olmuştu.

Bilahare Sayın Tolga Atakan ve Sayın Müsteşar Kemal Bağzıbağlı’nın gayretleri ve Odamızdan talep ettikleri araçların çağdaş güvenlik sistemleri, otobüs, okul otobüslerinin de sahip olması gereken standartlar ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlanan tüzük değişiklik önerileri o dönemde Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne verilmişti. 4’lü koalisyon bozulduktan sonra 2 yılda sonuçlandırdığımız standartlaşma ve regülasyonlar maalesef saman altına sürülmüştür.

Bugün Girne-Lefkoşa yolunda bir okul otobüsü yandı. Can kaybı olmaması büyük şans. Otobüs sahibine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu haber duyurulurken sanki suç otobüsteymiş veya otobüs sahibindeymiş gibi mesnetsiz ifadeler kullanılmasının da sorunun çözümü için uygun eleştiriler olmadığı kanaatindeyiz. Araçlar kullanım maksadına göre KKTC hariç, dünyanın her yerinde sahip olması gereken güvenlik standartları belirlenmiştir. Otobüs de bu araç sınıflarından biridir. 2017 yılında yaptığımız öneriler ve 2018-2020 yıllarında hazırladığımız güvenlik ve standartlarla ilgili kurallardan “acil olarak alınması gereken tedbirleri” bir kez daha aşağıda sunma gereği duyduk. İlgili Bakanlık tensip buyurursa kendilerine ihtiyaç duyacakları teknik desteği de vermeye hazırız.

Okul Otobüslerinin sahip olması gereken güvenlik donanımlarını içeren tüzük acilen onaylanmalıdır. Onaylanan tüzük esaslarında da periyodik denetimlerin yapılması Milli Eğitim Bakanlığınca da planlanmalıdır. Bu maksat için Odamız destek vermeye hazırdır.

Yasal Mevzuat onaylanıncaya kadar;

Okul otobüslerinde 3 nokta emniyet kemeri bulundurulması sağlanmalıdır,

Araçlarda iç ve dış çevre kamerası olmalıdır ve kayıt yapabilecek özellikte olması gereklidir,

Okul otobüslerinin tümünde takometre olmalı ve kontrol / denetlenmelidir,

Özellikle orta okuldan önceki okul servislerinde oturmaya duyarlı sensörlere sahip koltuklar olmalıdır, öğrenci uyuya kaldığı zaman sürücü uyarılmalıdır,

Sol direksiyon araçlarda sağ yolcu kapıları açılabilir olması halinde muayenelerden geçirilmemektedir, fakat bu kapıların açık vaziyette (özellikle yazın ) kullanıldığı da görülmektedir. Bu hususun daha yoğun ve hassasiyetle denetlenmesi gerekmektedir,

Tüm okul otobüslerinde ısıya duyarlı yangın alarm sistemi bulunmalıdır ve ısı seviyesinin yükseldiğini sürücüye bildirmelidir,

Okul otobüslerinde her durumda ve her yönden kullanılabilecek acil çıkış kapısı donanımı olmalıdır,

Okul otobüslerinde devrilmeye karşı, güvenli frenlemeye imkân sağlayan teknik donanımlar bulunmalıdır,

Okul otobüsünün yolcu taşıma bölümü yangına mukavim malzemeden imal edilmiş olmalıdır,

Okul servislerine önden ve arkadan okunabilecek şekilde “OKUL TAŞITI“ ifadesi yazılmalıdır,

Okul otobüsleri durmadan indirme ve bindirme kapıları açılmama özelliğinde olmalıdır. İnmek isteyen öğrenci DUR butonuna basmalı ve araç durduktan sonra yerinden kalkmalıdır,

Okul otobüslerinin cam ve pencereleri sabit olmalıdır,

Okul otobüsünde koltuk ve oturma planları bulunmalı, cep telefonları ve diğer münferit müzik cihazları kullanılmamalıdır,

Okul otobüslerinde en az 6 kg’lık 2 adet hizmete elverişli yangın söndürme tüpü olmalıdır,

Okul otobüsü niteliğindeki araçlara sahip olunması için devlet gerekli desteği vermelidir,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığınca ve Ulaştırma Bakanlığınca talep edilecek teknik desteği vermeye hazırız.

Konunun hassasiyetle dikkate alınmasını, vahim sonuçlara sebep olabilecek zaafiyetlerin sorumluluğunun araca veya araç sürücüsüne mal edilmesinin doğru olmadığını bir kez daha belirtmekte fayda olduğu değerlendirilmiştir.