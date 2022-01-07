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KTMMOB, Meslekte 25. ve 50. Yılını Dolduranlara Plaket Takdim Etti

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı olan odalardaki üyelere, meslekte 25’inci ve 50’nci yılını doldurmaları nedeniyle etkinlik düzenlenerek plaketleri takdim edildi.
KTMMOB, Meslekte 25. ve 50. Yılını Dolduranlara Plaket Takdim Etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı olan odalardaki üyelere, meslekte 25’inci ve 50’nci yılını doldurmaları nedeniyle etkinlik düzenlenerek plaketleri takdim edildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre etkinlik, pandemi tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin daveti ile 3 geceye yayılarak KTMMOB binasında samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Etkinliklere, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB 54. Dönem ve Danışman Başkanı olan Seran Aysal yanında, KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen ve KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Evren Çavdır ile plaket alan üyelerin bağlı olduğu Oda Başkanları da katılım gösterdi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, meslekte 25’inci ve 50’nci yılını dolduran üyelere katılımları için teşekkür etti. Pandemi dolayısı 2020 yılında plaket takdim etme etkinliği düzenleyemediklerini anlatan Tunç Adanır, bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde etkinliği gerçekleştirip hem 2020 hem de 2021 yılına ait meslekte 25’inci ve 50’nci yılını dolduran üyelere plaketlerini vermeyi uygun bulduklarını dile getirdi.

KTMMOB 54. Dönem ve Danışman Başkanı Seran Aysal da etkinliğin ilk gecesinde yaptığı konuşmada, meslekte 25’inci ve 50’nci yılını dolduran üyelere plaket takdim etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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