KTMMOB, Peyzaj Mimarları Odası hükümete çağrıda bulundu

İşte açıklama;

KTMMOB, Peyzaj Mimarları Odası, son günlerde Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile ilgil yaşananların bölgeyi ileriye götüreceği noktada geriye götürdüğünü, hükümet özelinde sn. Başbakan Ersin Tatar’ın ne meslek odalarını ne bölgedeki sivil toplum örgütlerinin ne de yerel yönetimlerin fikirlerini ve görüşlerini dikkate almaksızın toplumsal çıkarları göz ardı ederek verdiği kararların bölgeyi birkaç ay içerisinde daha da kötüye götüreceği düşüncesindeyiz. Kamu yararını gözeterek Sn. Başbakan Ersin Tatar’ı ve tüm yetkilileri kavgaları bir kenara bırakıp kamu yararını gözeterek imar planını bir an önce yürürlüğe koymaya davet ediyoruz.

Nevter Zafer Cömert

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı