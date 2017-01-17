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KTMMOB, proje yönetimi eğitim programı başlatıyor

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KTMMOB, proje yönetimi eğitim programı başlatıyor
KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, iki günlük eğitimlerde katılımcılara proje yönetiminin temel ilkeleri aktarılacak.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Avrupa Birliği’nin Eğitimde Değişim ve Yenilik VI hibe programı kapsamında yürüttüğü “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi” altında “proje yönetimi eğitim programı” başlatıyor. 

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, iki günlük eğitimlerde katılımcılara proje yönetiminin temel ilkeleri aktarılacak.

Katılımcılara katılım sertifikası takdim edileceği ve yapılacak sınavda başarı sağlayanların başarı belgesi almaya hak kazanacağı da belirtildi.

Ücretsiz gerçekleştirilecek ve tüm halka açık olacak eğitim için yerlerin sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, ktmmob.ab@gmail.com adresinden ya da www.ktmmob.org web sitesinden daha fazla bilgi elde edilebileceği kaydedildi.

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