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KTMMOB trafik yasa tasarıları yetersiz!

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası, trafik ve yol güvenliği ile ilgili üç yasa tasarısını trafikte güvenliği sağlayabilme konusunda yetersiz bulduğunu açıkladı.
KTMMOB trafik yasa tasarıları yetersiz!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası, trafik ve yol güvenliği ile ilgili üç yasa tasarısını trafikte güvenliği sağlayabilme konusunda yetersiz bulduğunu açıkladı.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Oda’nın Motorlu Araçlar Ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yol Güvenliği Yasa Tasarısı ile Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetimi Yasa Tasarısı’nı trafikte güvenliği sağlayabilme konusunda yetersiz bulduğunu duyurdu ve konu ile ilgili teknik gerekçeleri paylaştı.

 

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Ayer, Motorlu Araçlar Ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın sadece araç muayeneleri sorumluluğunun Polis bünyesinden alınmasını sağlayacağını kaydetti ve Tasarı’nın çağdaş regülasyonlarda araç muayenelerinin yapılabilmesi için yeterli iyileştirmeyi içermediğini savundu. Yasa tasarısının onaylanması halinde trafiğin kontrol dışı kalacağını ifade eden Ayer, trafikte güvenli araç seviyesine ulaşmak için öncelikle ilkel kalmış mevzuatın kazalardan alınacak dersler de dikkate alınarak ülkemizin ihtiyacına uygun güncellenmesi gerekmektedir. Bu yasa tasarısının onaylanması halinde trafik anarşisi daha da derin sorunlar ile karşımıza çıkacaktır” dedi.

YOL GÜVENLİĞİ YASA TASARISI

Yol Güvenliği Yasa Tasarısı’nda Polisin trafikten sorumlu birimlerinin, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin ve ilgili bakanlığın ülkede meydana gelen kazaların nedenlerini oransal olarak paylaştığı bilgisini veren ve alkol kullanımı en düşük nedenlerden biri olarak gösterildiği bilgisini veren Ayer, “Buna rağmen söz konusu yasa tasarısı kurumların açıkladığı kaza gerekçelerinin hiçbirini içermemektedir. Yol Güvenliği Yasası tüm paydaşlar ile birlikte bir aksiyon planı içerisinde hazırlanmalı, çağdaş güvenlik standartlarını içermelidir. Bu yasa taslağı yol güvenliğinin sağlanması hedefinden çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

 

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI

Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetimi Yasa Tasarısı ile toplantılara katılım konusunda sorunlar yaşanması nedeniyle değişiklik talebi yapıldığını aktaran Ayer, “Bu gerekçe geçerli bir neden olmadığı gibi söz konusu komisyon üyelerinin trafik güvenliğine önem vermediğinin de göstergesidir. Bu komisyonun hizmet yapmadığı zaten ortadadır Mevcut hali ile bile yol araç ve trafik uyumunu sağlayamayan bir komisyonun toplantı yeter sayısını azaltmak da çözüm değildir” dedi.

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