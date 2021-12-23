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KTMMOB, Ulaş Anısına “İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilir Gelecek” Paneli Düzenliyor

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KTMMOB, Ulaş Anısına “İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilir Gelecek” Paneli Düzenliyor
KTMMOB, Ulaş Anısına “İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilir Gelecek” Paneli Düzenliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 2001-2008 dönemi Başkanlarından Ahmet Ulaş anısına yarın “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek” başlığı altında çevrimiçi bir panel düzenlenecek. 
KTMMOB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre yarın 18.00’de başlayacak panel, KTMMOB resmi facebook sayfasından canlı izlenebilecek. Panelin Birleşmiş Milletlerin belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (United Nations Sustainable Development Goals) teması altında gerçekleşecek. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkan, yönetim kurulu üyesi veya oda üyelerinden uzman kişiler, bu tema konusunda sunumlar yapacak.


AHMET ULAŞ KİMDİR?


“1948 yılında Pentagomo-Beşevler’de doğan Ahmet Ulaş, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlaması sonrası, askerlik görevinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başlayıp, 1974 yılı Kasım ayında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Örgütlü mücadelenin önemine inançla 1974 yılında İnşaat Mühendisleri Odası’na hemen üye olan Ahmet Ulaş, uzun yıllar oda yönetiminde görev aldıktan sonra 2001 yılında KTMMOB Genel Başkanı seçildi ve bu görevi 2008 yılına kadar sürdürdü. 
Ahmet Ulaş, Genel Başkanlık süresince sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel çalışmalarla birliğe, odalara ve üyelere hizmetleri ile katkılarda bulundu. Ahmet Ulaş’ın, görevde olduğu 7 yıl boyunca yaptığı en önemli çalışmaları ise, KTMMOB Yasası’nın günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmesi ve yine yasaya bağlı olan KTMMOB Çalışma Esasları’nın yeniden düzenlemesi oldu. Sağlık sorunları yaşayan Ahmet Ulaş, 24 Aralık 2014 tarihinde 66 yaşındayken hayatını kaybetti”

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