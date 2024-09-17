KTMMOB Yetki Kurulu Toplantılarını sürdürüyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yetki Kurulu, Birliğe bağlı Odalardan gelen üyelik müracaatlarını değerlendirip karara bağlamak amacıyla ilgili Oda Yetki Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarına devam ediyor.

Bu bağlamda Genel Başkan ve Yetki Kurulu Başkanı Seran Aysal’ın başkanlığında yapılan Yetki Kurulu toplantılarına; Çevre Mühendisleri Odası üyelikleri ile ilgili Oda Başkanı Sibel Paralik, Oda’nın üyeleri arasından Bakanlar Kurulu tarafından atanan üye Taibe Efe Çeliker, İç Mimarlar Odası üyelikleri ile ilgili Oda Başkanı Pembe Komut, Oda’nın üyeleri arasından En Yüksek Dereceli Kamu Görevlisi olarak Özge Yücesoy ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan üye Çağdaş Erdoğan Özgece katılım gösterdiler