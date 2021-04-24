KTMMOB:Çözüm ve Barış için atılacak adımların yanındayız

Aysal, tüm dünyanın başta sağlık sorunları olmak üzere ekonomik sorunlar ve büyük felaketler ile boğuştuğu bu günlerde, Kıbrıs sorununda çözüm sürecinin yeniden gündeme girdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Cenevre görüşmeleri öncesinde Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin belirlenmesinde, çözüme ve barışa destek vermek amacıyla atılacak adımların yanında olduklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesinin bu görüşmelerin merkezinde olmasını dilediklerini kaydetti.

KTMMOB adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Seran Aysal, önümüzdeki hafta İsviçre’de başlayacak olan görüşmelerle yeniden ivme almasını ümit edilen Kıbrıs sorununa bir an önce adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için adımlar atılması sonrasında çözümün sağlanabilmesi ve normalleşmeye gidişin önünün açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Aysal, Cenevre’de yapılacak görüşmelerde, kısa vadeli siyasi amaçlardan öte cesur ve sonuç odaklı adımlar atılmasının, Kıbrıs Türk toplumuna karşı tüm siyasilerin sorumluluğu olduğunun yine dikkate alınacağı umudunu taşıdıklarını kaydetti.

Aysal, tüm dünyanın başta sağlık sorunları olmak üzere ekonomik sorunlar ve büyük felaketler ile boğuştuğu bu günlerde, Kıbrıs sorununda çözüm sürecinin yeniden gündeme girdiğini söyledi.

Ülkeden umudu kesmemek için mücadele ettiklerini ifade ederek, “Ancak, mevcut yapı ve gidişatla da Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği yaşam koşullarına ulaşamayacağı artık net şekilde görülmektedir” dedi.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HASSASİYETLERİNE DEĞER VERİLMELİ

Aysal, Kıbrıs Türk toplumu adına karar verenlerin bu toplumu anlaması ve hassasiyetlerine değer vermesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda kendi siyasilerimizin karar verme noktasından çok uzakta olduklarını üzülerek görmekteyiz. Bundan daha da kötü olan ise, kendilerinin dışında karar verenlere de bu hassasiyetleri anlatma kaygısına bile sahip olmamalarıdır.”

GÖRÜŞMELERDE CESUR VE SONUÇ ODAKLI ADIMLAR ATILMALI

Aysal, gelecek umutları her geçen gün azalan Kıbrıs Türk toplumunun beklentisi olduğuna dikkat çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu normalleşme, yıllardır içerideki akıl ve bilimden yoksun yönetimlere ve dışarıda da izolasyonlar ve ambargolara rağmen ayakta durmaya çalışan toplumumuzun, hem tarihi mücadelesi hem de ekonomik, siyasi, hukuki ve diğer pek çok alanda hayatının idamesi için kaçınılmazdır. Bu görüşmelerde, kısa vadeli siyasi amaçlardan öte cesur ve sonuç odaklı adımlar atılmasının, Kıbrıs Türk toplumuna karşı tüm siyasilerin sorumluluğu olduğunu, bu kez dikkate alınacağı umudu ile hatırlatmak isteriz.

Yıllarca verilen mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan yapının uluslararası hukukun dışında olmasının yarattığı sıkıntılar ve toplumlararası sorunlar çözümlenmemiş olmasının ortaya çıkardığı zorluklar ile birleşmesinin toplumumuza yaşattıkları, asgari müştereklerde uzlaşılarak yapılacak antlaşma ile Kıbrıs Türk Toplumunun dünya ile vakit kaybetmeden bütünleşmesinin ne kadar önemli ve acil olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.”

KIBRIS’TA ADİL, KALICI ÇÖZÜMLE BARIŞ SAĞLANABİLİR



Aysal, KTMMOB olarak her zaman karşılıklı diyalog ve iyi niyetle, ancak Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözümün ve barışın bulunabileceğine inandıklarını kaydederek bundan sonra da inanmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Annan Planı referandumunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek iki toplumlu etkinliğin bu yıl Bu Memleket Bizim Platformu tarafından organize edildiğini ifade eden Aysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 24 Nisan 2004 referandumunun yıl dönümü. Kıbrıslı Türklerin tüm dünyaya Çözüm, Barış ve dünya ile bütünleşme istencini Birleşmiş Milletlerin hazırladığı plana ‘EVET’ diyerek gösterdiği gündür. Referandum sonucunun, geçmişten günümüze, yurt içi ve dışında farklı yönlere çekilmeye çalışılsa da ortaya çıkan irade, Çözüm ve Barış istencinin Kıbrıslı Türkler açısından toplumsal bir talep olduğunun anlaşılması açısından Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından da tanınan en önemli referanstır. Sonuç olarak, Kıbrıs Türk toplumunun referandum iradesi uluslararası topluma her yıl 24 Nisan’da düzenlenen etkinliklerle hatırlatılmaktadır.”