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KTMMOB’dan İsias otel ile ilgili önemli açıklama

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Adıyaman İsias otel enkazından gerekli numunelerin alındığını ve incelemeler yapıldıktan sonra teknik raporun İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacağını ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde yasal sürece her türlü katkıyı sağlayacaklarını
KTMMOB’dan İsias otel ile ilgili önemli açıklama

İşte açıklama;

Yazılı açıklama yapan Birlik, Türkiye’de yaşanan deprem sonucunda 35 Kıbrıslıtürk yurttaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Adıyaman’daki İsias Otel enkazından alınan numunelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra hazırlanacak olan teknik raporun KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacağını belirtti.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, kaybettiğimiz canlarımızın hesabını sormak ve hakkını aramak için başlatılan yasal süreçlere her türlü katkıyı sağlayacağımızı kamuoyuna bildiririz” denildi.

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