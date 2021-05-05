KTMMOB'den Kıb-Tek açıklaması

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Birliğimiz, 2018 yılı Eylül ayında Odalarımızdan uzman üyelerimizin, yurt dışından konusunda uzman konukların, KIB-TEK’i temsilen ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığını temsilen uzmanların katılımı ile gerçekleştirdiği Enerji Çalıştayı ile toplumumuza Enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede yön verecek önerileri ortaya koymuş ve çalıştay sonuç raporlarını dosya halinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK başta olmak üzere tüm ilgililerle paylaşmıştı.

Öte yandan çalıştay sonuç raporları ile paralel olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yazlı talebi üzerine, “KIB-TEK’in YAKIT DÖNÜŞÜM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI” için Birliğimizden, takip, eşlik ve koordine işlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulacak olan ekibe, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi görevlendirmeleri yapılmıştır. 19 Ocak 2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu görevlendirmeler, KIB-TEK ile Birliğimiz arasında, birer yıllık sözleşmeler halinde imzalanıp yenilenmiş ve toplamda iki yıl sürmüştür. 4 Şubat 2021 tarihinde biten son sözleşme, proje tamamlanamadan KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir yenileme talebi gelmediği için yenilenememiştir.

Üyelerimizin çalışmaları görev yaptığı süre boyunca, Birliğimize her ay düzenli olarak raporlanmıştır. Birliğimiz de KIB-TEK’e düzenli olarak çalışma raporlarını iletilmiştir. 25 Şubat 2021 tarihinde 54/2021/15/26 sayılı yazı ile “OŞİNOGRAFİK/ BATİMETRİK/ BENTİK ÇALIŞMALAR/ LNG DÖNÜŞÜM TAKİP VE KOORDİNE HİZMETLERİ PROTOKOLÜ” çerçevesindeki iki yıllık çalışmaları içeren nihai çalışma raporu da hazırlanarak KIB-TEK Genel Müdürlüğüne Birlik Başkanlığımız tarafından iletilmiştir.

İki yıllık süreç içerisinde görevlendirdiğimiz uzman üyelerimiz belli aralıklarla dönemin KIB-TEK yönetim kurullarına sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Üyelerimiz ayrıca, Kurumun, BOTAŞ ile proje geliştirme için yapmış olduğu tüm toplantılara katılmış, çalışmalar ışığından ortaya çıkan görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Dönemin Başbakanı Sn. Ersin Tatar’a da Başbakanlık binasında gerçekleştirilen “YAKIT DEĞİŞİM PROJESİ” sunumunu hazırlayan yine Birliğimizin görevlendirmiş olduğu uzman mühendislerimizdir.

Devlette devamlılık ilkesi, kurumsal aklın ve liyakatın önemi gibi değerler, geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Yakın geçmişte tüm bu gelişmeler kamuoyu önünde cereyan etmesine rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTMMOB’nin KIB-TEK Yakıt dönüşüm/değişim projesine yapmış olduğu katkıdan ve süreçten habersiz olduğunu, tüm bunların bir “şehir efsanesi” olduğunu meclis kürsüsünden dile getirmiştir.

Bakanlık ve KIB-TEK yetkililerinin tümünün bilgisinde ve KIB-TEK merkez binasında yürütülen çalışmalar, iki yıllık emek, sunulan teknik raporlar, gerçekleştirilen sunumlar, toplantılar ve bilgi aktarımlarına rağmen, konunun öneminin tam olarak kavranamadığından olsa gerek “YAKIT DÖNÜŞÜM PROJESİ” olarak adlandırılan ve son aşamasına gelen projenin, verilen emekleri ve yapılan masrafları bir kalemde siyasi tercihle askıya almanın, yapılan bu çalışmalar hiç yapılmamış gibi “ŞEHİR EFSANESİ” diye açıklanması, yürütülen siyasetin ve bunu savunan siyasilerin, Kamuoyu nazarında "EFSANE" olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte oldukları şeklinde değerlendiriyoruz.

KTMMOB, her zaman olduğu gibi elektrik enerjisi üretimi için de, toplum faydası gözeten projelere her zaman katkı ve destek vermiştir ve vermeye devam edecektir. (05.05.2021)

Kamuoyunun bilgi ve takdirine.

Saygılarımızla,

KTMMOB

Yönetim Kurulu (a)

Seran Aysal

Genel Başkan