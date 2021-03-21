KTMMOB'den su günü semineri

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yarın “Suya Değer Vermek, Hayata Değer Vermektir” temasıyla çevrimiçi seminer düzenliyor.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın açıklamasına göre, yurtiçi ve yurtdışından “su” konusunu farklı mühendislik disiplinleri bakış açısıyla değerlendirecek uzman 9 konuşmacının sunum yapacağı seminerin moderatörlüğünü KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yapacak.



Zoom platformu üzerinden saat 19.30’da yapılacak çevrimiçi seminer KTMMOB Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ilk kez 1992 tarihinde önerilen Dünya Su Günü’nün, hem BM Üyeleri hem de diğer dünya ülkeleri tarafından kabul edildiği; dünyanın giderek büyüyen temiz su problemine dikkat çekmek ve güvenli suya erişimin önemini bir kez daha hatırlatmak için her yıl 22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak kutlamaya karar verildiği bilgisi de paylaşıldı.