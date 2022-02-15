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KTMMOB'nde Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) üye olan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı.
KTMMOB'nde Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) üye olan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, KTMMOB binasında cuma günü yapılan toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantıya, KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüdaverdi Tozan katılırken, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nden de Komite Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Cavit Atalar, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Abdullah Ekinci, Yerbilim Mühendisleri Odası Temsilcisi Hilmi Dindar, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci, Şehir Plancıları Odası Temsilcisi Feriha Binici, Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Rifat Reşatoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Temsilcisi Bertuğ Akıntuğ, Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi İsmail Safkan ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Mehmet Necdet katıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’ne KTMMOB’ye bağlı ilgili odaların temsilcilerinin katılmasının ve bu amaçla bir çalışma yapılacak olmasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, KTMMOB üyelerinin yer aldığı bu oluşumu desteklediklerini belirtti.

Ülkede bu konuda mevzuat ve uygulamalardaki eksikliklerin bir an önce giderilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tunç Adanır, özellikle uygulama kısmında yapı denetimi konusunda zayıf noktada olunduğunu vurguladı.

Adanır, tüm bu eksiklerin giderilerek bir veri tabanı oluşmasına katkı sağlayacak komite çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi toplantısı düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Adanır’ın açılış konuşmasının sonrası toplantıya katılanlar görüş ve fikirlerini paylaştı.

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